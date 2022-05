Virtus Bologna, le parole di Belinelli dopo la vittoria in EuroCup: "Risultato storico, ma non è finita qui"

“Lo sapete tutti, quando io ho firmato per la Virtus l’obiettivo era questo: vincere il più possibile. Soprattutto, l’obiettivo principale, e ne parlai con Baraldi e con Zanetti, era quello di ritornare in Eurolega". Così Marco Belinelli negli attimi successivi alla premiazione della Virtus Bologna, vittoriosa ieri in EuroCup dopo aver battuto Bursaspor per 80-67. Una vittoria che permette alle V Nere di centrare l'obiettivo dichiarato, e cioè quello di riportare la Virtus in Eurolega: "L’anno scorso ci siamo andati vicini e devo essere sincero, io ieri sera (la sera prima della gara, ndr) ho ripensato a quei momenti in cui ci siamo fatti sfuggire la possibilità di andare in Eurolega. Quest’anno ce lo siamo meritati, come ho già detto negli ultimi due mesi abbiamo fatto acquisti importanti grazie al presidente Zanetti. Prendere Hackett e Shengelia ci ha reso una squadra diversa: abbiamo tanti punti nelle mani e siamo difficili da marcare. Lo abbiamo dimostrato stasera contro una squadra che merita tantissimo rispetto perché non ha mai mollato fino alla fine. Noi siamo stati più bravi, probabilmente avevamo più voglia di vincere. È bellissimo tornare in Eurolega".

Campione negli Stati Uniti, in Italia e in Europa, Belinelli non si pone limiti per il futuro: “Il mio obiettivo è vincere il più possibile. Finché sto bene vado avanti - ha dichiarato alla stampa - io sto bene qua, a casa mia. Avevo promesso a mia figlia – che è nata due mesi fa – che avremmo vinto la partita e che saremmo andati in Eurolega per lei. Questa la dedico a lei, a mia moglie Martina, alla mia famiglia e ai miei fratelli che mi sono sempre vicini. Oggi è tempo di festeggiare perché riportare la Virtus in Eurolega è ovviamente un risultato storico. Sappiamo che adesso è giusto festeggiare ma non è finita qui e pensiamo già a quello che sarà dopo, che sarà continuare a vincere. Dobbiamo avere questa mentalità vincente tutti quanti, dal primo all’ultimo".

Virtus Bologna, i complimenti di Umberto Gandini

I complimenti sono arrivati anche da Umberto Gandini, Presidente della Lega Basket Serie A, presente ieri alla finale di EuroCup tra Virtus Bologna e Bursaspor: "Ho seguito dal vivo questa gara entusiasmante – afferma Gandini - che ha premiato il grande lavoro di questi anni del presidente Massimo Zanetti che ha mantenuto la promessa e centrato gli obbiettivi prefissati in questi suoi primi cinque anni. Questa vittoria che consentirà alla Virtus Segafredo di partecipare per meriti sportivi alla prossima edizione di Euroleague rappresenta un importante risultato per tutto il basket italiano e una ulteriore occasione di visibilità per il nostro movimento che domenica inizia i playoff che assegneranno lo scudetto 2022".