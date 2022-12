Virtus Bologna vittoriosa contro Pesaro

Santo Stefano dal sapore di Campionato quello che va in scena alla Vitrifrigo Arena, sfida numero 158 tra Pesaro e Virtus, una classica del Basket Italiano.

Pesaro-Virtus, la gara

Pesaro parte forte e dall’arco punisce i bianconeri (9-2), Shengelia e Mannion provano ad arginare gli attacchi della squadra di Coach Repesa, Jaiteh lotta sotto le plance e segna dalla media, Lundberg piazza la tripla del -1 a 5′ dall’inizio della gara (11-10); gara vibrante che il pubblico sugli spalti accende ulteriormente, Shengelia trova il primo controsorpasso ma la Carpegna ritrova subito il vantaggio con Moretti dall’arco, Jaiteh e Weems trovano la via del canestro mentre la Carpegna fatica nel pitturato virtussino, la tripla di Weems chiude il primo quarto con la Segafredo avanti sul punteggio di 18 a 25. La reazione della squadra marchigiana non si fa attendere, il break del 10 a 0 riporta sul +1 Pesaro e obbliga la panchina di Bologna ad interrompere il gioco (28-27), Shengelia trova l’appoggio vincente, la Carpegna prova a rimettere la testa in avanti ma ancora una volta il lungo georgiano prova ad interrompere tutto (2/2 dalla lunetta) riportando a -1 i suoi compagi di squadra (32 -31); gara veloce che vive di rapidi capovolgimenti di fronte, non c’è un attimo di tregua, le due squadre battagliano e rimangono a contatto quando iniziano gli ultimi minuti del primo tempo (34-36). I padroni di casa ritrovano il vantaggio, Lundberg stoppa tutto e lancia Jaiteh per il momentaneo pareggio ma Charalampopulos fa 1/2 proprio alla fine, si torna negli spogliatoi sul 40 a 39. Inizia il terzo quarto e la Virtus ritrova il pareggio con Lundberg che segna dall’arco, Abdur Rahkman piazzi il break del 5 a 0 che vale il nuovo vantaggio (49-44), Jaiteh chiude il gioco da tre punti ma Pesaro risponde presente e si porta di nuovo sul +6 a 4′ abbondanti dalla terza sirena (51-47); tripla del neo entrato Pajola, Hackett entra nel pitturato, segna, subisce il fallo e riporta le V Nere in parità (53-53). A cronometro fermo Hackett riporta in vantaggio Bologna, Bako vince il rimbalzo e ma la VL è viva e rimane incollata alla Segafredo fino alla fine di quarto, altra schiacciata vincente di Bako ma Kravic appoggia la palla del pareggio alla mezzora di gioco (59-59). L’ex centro virtussino serbo porta sul +4 Pesaro ad inizio dell’ultimo periodo di gioco, Teodosic trova la soluzione dalla media, tripla di Mazzola a cui risponde Weems dalla lunetta (2/2), Virtus ad un solo possesso dagli avversari (66-63), la tripla di Lundberg riporta tutto in parità a 7′ dalla fine. Tripla di Moretti e la gara si scalda, tecnico a Pajola, tecnico a Coach Repesa che Belinelli trasforma nel -2, la gara continua ad essere in equilibrio, Shengelia tiene la Virtus incollata alla VL (71-69) quando si entra nell’ultimo minuto di gioco; 1/2 di Pajola, due punti per Cheatham, rimessa disegnata per il capitano che segna da tre e riacciuffa il pareggio che rimanda tutto al primo supplementare (73-73).

V Nere che restano a contatto degli avversari sfruttando i liberi a disposizione con Lundberg e Shengelia, il lungo georgiano ruba palla e subisce antisportivo da Gudmunsoson, liberi a segno e controsorpasso bianconero (77-79); tripla di Teodosic mentre Lundberg è costretto a lasciare il campo per somma di falli, tripla del pareggio pesarese a 1′ e 30” (82-82). Shengelia lotta sotto i tabelloni e segna, Weems mette la tripla decisiva e la Segafredo vince (virtus.it).

Pesaro-Virtus, il tabellino

Carpegna Prosciutto Pesaro vs Virtus Segafredo Bologna: 82 – 87 (Q1 18 – 25; Q2 40 – 39; Q3 59 – 59; Q4 73 – 73)

Carpegna Prosciutto Pesaro: Kravic 20, Abdur Rahkman 20, Visconti, Moretti 8, Tambone ne, Mazzola 6, Gudmundsson, Charalampopoulos 13, Totè 4, Cheatham 10, Delfino 1.

Coach: Repesa

Virtus Segafredo Bologna: Mannion 3, Belinelli 4, Pajola 4, Bako 10, Jaiteh 14, Lundberg 12, Martini ne, Shengelia 19, Hackett 7, Camara ne, Weems 11, Teodosic.

Coach: Scariolo

Arbitri: LO GUZZO C. – BORGIONI D. – PERCIAVALLE A.