La Fortitudo Bologna cade ancora: vince Pistoia

Ancora una sconfitta per la Fortitudo Bologna che cade sul parquet della Giorgio Tesi Group Pistoia. Dalmonte sceglie Thorton, Aradori, Cucci, Fantinelli e Candussi per lo starting five. Ritmi forti già dai primi minuti con Aradori che accorcia il distacco con i padroni di casa con 5 punti. Pistoia sembra macchinosa, l’Aquila invece viene trascinata da Aradori che a fine primo tempo ne mette a referto già 7. Il secondo quarto si apre con una tripla di Della Rosa ma la Fortitudo trova punti in continuità: Barbante, Fantinelli e ancora Aradori, poi la GTG accorcia nuovamente ma all’intervallo la Fortitudo guida a +10.

La Effe tocca nel terzo quarto il vantaggio massimo di +14 ma a metà quarto comincia la rimonta targata Pistoia, spinta da un PalaCarrara che va via via infuocandosi: è 53-59 alla fine del terzo periodo. Copeland e Varnado rispondono ai colpi di Aradori e compagni, poi parziale di 5-0 Fortitudo e ancora Copeland che si carica la squadra sulle spalle e trova il 72 pari. Nel supplementare Aradori continua a segnare nonostante Pistoia parta meglio, poi 0/2 dalla lunetta proprio di Aradori e segnali di una squadra che non ne ha più. La schiacciata di Varnado chiude il match: vince Pistoia.

Pistoia-Bologna, il tabellino

Giorgio Tesi Group Pistoia-Fortitudo Flats Service Bologna 86-78

PISTOIA: 0 Benetti 8; 2 Della Rosa 9; 5 Copeland 20; 8 Farinon n.e.; 13 Cemmi n.e.; 14 Metsla n.e.; 15 Saccaggi 9; 18 Magro 8; 19 Allinei n.e.; 20 Pollone 1; 23 Varnado 22; 24 Wheatle 9. Coach: N. Brienza

BOLOGNA: 3 Thorton 4; 4 Aradori 31; 8 Natalini n.e.; 10 Barbante 6; 11 Panni 6; 20 Candussi 13; 21 Fantinelli 8; 23 Niang n.e; 31 Italiano 1; 32 Cucci 9. Coach: L. Dalmonte

ARBITRI: A. Dionisi, A. Morassutti e A. Cassinadri.