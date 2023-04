Playoff C Gold: Buona la prima per il Bologna Basket 2016

Trascinati dal miglior Fontecchio della stagione, il Bologna Basket 2016 incassa Gara 1 al Palasavena di San Lazzaro contro i rivali del CMP Global Basket, nel turno unico di playoff che deciderà la promozione alla serie superiore.

La squadra di coach Lunghini vince un confronto che è stato equilibrato fino all'ottavo minuto del secondo quarto, quando i rossoblu hanno ingranato il turbo, mettendo un gap considerevole tra i due team e portando a casa la vittoria con una certa tranquillità. È stata una partita in cui hanno brillato le difese, con la differenza che quella dei padroni di casa è stata attiva dall'inizio alla fine del match, mentre quella del CMP è andata pian piano scemando, anche perché l'attacco dei rossoblu ha preso sempre più fiducia, specie nel tiro pesante.

Il BB2016 ha infatti il 42% dal campo, ma un ottimo 45% da 3 (10/22) e un più che soddisfacente 76% ai liberi (13/17). Stravinta anche la gara a rimbalzo (47 a 34) e soprattutto negli assist (19 a 5), con la ciliegina di 4 stoppate. In sostanza, una notevole prova di maturità che fa ben sperare anche per l'appuntamento di sabato prossimo nella “tana” del CMP. È piaciuto specialmente l'approccio alla gara dei ragazzi di Lunghini, che hanno dimostrato intensità e voglia.

Premesso che questa vittoria è merito di tutta la squadra – in cui rientrava Lorenzo Guerri, autore di una buona prestazione difensiva e capace di dare ordine all'attacco – non si può non celebrare la prova di Luca Fontecchio, in questo momento probabilmente il giocatore più performante della categoria. Per lui doppia doppia da 25 punti (10/12 da 2, 1/3 da 3, 6/7 ai liberi), 12 rimbalzi, 3 stoppate, 35 di valutazione e una presenza difensiva che ha intimorito ogni avversario. Menzione d'onore anche per la solidità di Borko Kuvekalovic (16 punti, con 4/8 da 3 e 6 rimbalzi) e la precisione chirurgica di Thomas Tinsley (13 punti, con 4/6 da 3). Bene anche Conti al servizio dei compagni (7 rimbalzi e 7 assist) e il sempre utile Graziani (7 rimbalzi e 3 assist). Infine non va nelle statistiche, ma lo sforzo difensivo di primissimo ordine messo in campo dal BB2016, con raddoppi e aiuti, che ha tenuto gli avversari a soli 55 punti è forse la migliore notizia della serata per il proseguo del playoff.

La cronaca - Inizia il match e comincia il Fonte-show (10 punti nel quarto). I padroni di casa provano a scappare, ma il CMP tiene duro e limita i danni. Nella seconda frazione le difese dettano legge, in 5 minuti si segna un solo canestro ed è degli ospiti. La parità va avanti fino a 2' dalla pausa, quando un'improvvisa accelerata ancora di Fontecchio e un tiro allo scadere di Tinsley portano al +8 con cui si chiude il primo tempo. Dopo l'intervallo il BB2016 decide di chiudere la pratica. Piovono le triple (2 di Kuvekalovic, 1 a testa per Tinsley, Fontecchio e Conti) e il vantaggio si allarga alla doppia cifra, tra i 15 e i 18 punti. Dopo 3' del quarto quarto, sul +18, il CMP prova una disperata rimonta con un parzialino di 7-0 ed arriva a -12. Ma un controparziale di 8-0 (Graziani e due bombe di Kuvekalovic e Tinsley, ancora) chiudono definitivamente l'incontro.

Il prossimo sabato si va per Gara 2 alla Polisportiva Pontevecchio (via della Battaglia, 9 – Bologna),con inizio alle ore 20.00. Ci aspetta un confronto sicuramente difficile e aspro, con i nostri amici/nemici che vorranno vendere cara la pelle e il solito tifo indiavolato dei loro supporter. Ma come recita il sopramaglia realizzato per questo playoff “Adversa non timeo”, non temo le avversità.

BB2016-CMP Global Basket: 20-17; 34-26; 58-41.

Bologna Basket 2016: Mansilla, Ghini ne, Tinsley 13, Conti 7, Oyeh 1, Fontecchio (cap.) 25, Kuvekalovic 16, Beretta, Graziani 8, Ben Salem, Guerri 3. All. Lunghini.

CMP Global Basket: Valenti 13, Fin 13, Presti, Cresti 2, Tomesani, Sorrentino 8, Ranocchi 6, Lanzi 1, Trombetti 2, Lajsz 2, Tinti F. (cap.) 8. All. Rota.