Playoff C gold: Il Bologna basket torna in campo in una sfida decisiva per la promozione

Secondo appuntamento con i playoff della Serie C Gold per il Bologna Basket 2016.

Sabato 6 maggio, alle ore 20.00, presso la palestra Sandro Pertini (via della Battaglia, 9 – Bologna), i rossoblu sfideranno ancora la C.M.P. Global Basket in una partita che potrebbe essere decisiva in ottica promozione.

Dopo che in Gara 1 il BB2016 ha imposto il suo gioco, conquistando una vittoria meritata, è il momento di affrontare gli avversari a casa loro, su un campo in cui vorranno vendicare la battuta d’arresto del Palasavena. La squadra di Rota sul parquet delle “Pertini” tende ad elevare la propria intensità e può riservare brutte sorprese, come ha appreso anche il Bologna Basket nella gara di ritorno, quando il CMP è riuscito a vincere, seppure ai tempi supplementari e dopo una gara combattutissima.

Fontecchio e compagni dovranno quindi arrivare all’appuntamento di domani con grande concentrazione ed estremamente focalizzati sull’obiettivo, che è quello di chiudere la serie senza dover ritornare in casa la prossima settimana per la “bella”. La posta in palio è alta e quindi si preannuncia un match molto caldo dal punto di vista agonistico, dove conteranno non solo la preparazione fisica e tattica della gara, ma anche una grande forza mentale e un approccio determinato al match.

Ricordiamo che la partita sarà come sempre trasmessa sul canale Facebook del Bologna Basket.