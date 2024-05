Playoff LBA, la Virtus esce alla distanza e porta a casa gara-1 dei quarti di finale

La Virtus Segafredo Bologna si impone in Gara 1 dei quarti di finale degli LBA Playoff UnipolSai 2024 contro la Bertram Derthona Tortona e conferma il vantaggio del fattore campo.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBA) - In avvio di partita, la pericolosità perimetrale di Belinelli (16 punti) e l’agilità di Cordinier (18 punti) iscrivono la Segafredo al match ma le accelerazioni di Ross (9 punti, 4 rimblazi, 6 assist) e Strautins (10 punti e 4 rimbalzi) e una bomba di Obasohan (9 punti) permettono alla Bertram di mettere la testa avanti sul 7-8. Successivamente, Belinelli sale in cattedra con sei punti consecutivi a referto e un guizzo di Hackett (5 punti, 6 rimbalzi, 5 assist, 6 falli subiti) replica al primo jumper del grande ex Weems (9 punti), dando maggior inerzia alla Virtus (15-10).

A seguito di un bell’appoggio di Weems, comunque sia, la Segafredo innesca Cordinier dall’angolo e un presente Polonara (7 punti e 5 rimbalzi) a rimbalzo in attacco siglando anche il +8, prima che due bombe consecutive del neoentrato Baldasso (15 punti) tengano i piemontesi in scia (21-18). Sul finire del quarto, Abass (9 punti) e Dowe (11 punti, 6 rimbalzi e 4 assist) si scambiano colpi da tre punti e Lundberg (15 punti e 5 rimbalzi) capitalizza un ottimo attacco bolognese con la tripla che chiude i 10’ iniziali sul 27-21. Una bomba di Pajola e ancora Abass in avvicinamento spingono poi la Virtus sul +11, ma Tortona non molla, in particolare sfruttando i canestri dalla media distanza di Obasohan e Baldasso e un appoggio in contropiede di Dowe, che costringe coach Banchi al timeout (32-27).

Successivamente, con un fade-away realizzato da Weems e due ottimi tagli di Zerini ben serviti dai compagni, il Derthona si porta anche sul -1 e deve pensarci quindi Lundberg con due super bombe ad arginare la potenza di Obasohan e compagni (38-36). Il riaggancio e sorpasso ospite sono comunque poi cosa fatta grazie a un super Obasohan sulle due metà campo e alla pericolosità perimetrale di Baldasso e Radosevic (10 punti) i quali, ben imbeccati da un concreto Ross, approfittano di alcuni errori di Bologna per provare ad allungare anche il +6. Ad interrompere l’emorragia della Segafredo, al di là di un guizzo di Polonara, ci pensa Cordinier, che con una sonora penetrazione, manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 44-48.

La ripresa si apre con Ross e Strautins a realizzare nel pitturato mentre Cordinier, premendo sul pedale dell’acceleratore, combinando con Mickey e mettendo il punto esclamativo su uno spettacolare alley-oop alzato da Pajola, si carica la Segafredo sulle spalle per pareggiare i conti a quota 52. La formazione di coach Banchi alza il livello della propria difesa e, al di là di un assist di Dowe per Radosevic, capitalizza dall’altra parte del campo con i propri rapidi lunghi Mickey e Dunston (8 punti, 5 rimbalzi e 3 recuperi), oltre al solito Cordinier che mette il sigillo su un break di 19-2 (65-54).

Il quarto si chiude poi con i liberi di Baldasso da una parte e di Polonara e Hackett dall’altro, per il 68-56 di fine terzo quarto. Nonostante poi Candi e Weems mandino a bersaglio degli importanti canestri dall’arco per la Bertram, i tagli di Lundberg e Zizic mantengono la Segafredo comodamente avanti in doppia cifra (76-61 a 6’ e mezzo dalla fine). Ross si scuote poi con una bomba, lo stesso fa Baldasso con un bel palleggio arresto e tiro ma Lundberg è cinico nel punire ogni errore della difesa avversaria e l’energia di Polonara e Abass tengono Ross e compagni distanti sull’82-71. Dopo una tripla anche del -9 di Strautins, capitan Belinelli manda a bersaglio una tripla e regala ad Abass la comoda schiacciata che sigilla il successo della Segafredo. Finisce 92-80.

IL TABELLINO

Virtus Segafredo Bologna vs Bertram Derthona Tortona: 92-80 (1Q 27-21, 2Q 44-48, 3Q 68-56)

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 18, Lundberg 15, Belinelli 16, Pajola 3, Mascolo, Lomasz, Hackett 5, Mickey 6, Polonara 7, Zizic 4, Dunston 8, Abass 9.

Coach Luca Banchi

Bertram Derthona Tortona: Zerini 5, Ross 9, Dowe 11, Candi 2, Tavernelli, Errica, Strautins 10, Baldasso 15, Kamagate, Obasohan 9, Weems 9, Radosevic 10.

Coach Walter De Raffaele

GLI HIGHLIGHTS