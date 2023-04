Virtus Bologna femminile, per i Playoff Scudetto accesso gratuito al PalaDozza

"La Virtus Segafredo Bologna femminile è la squadra cittadina che vuole lottare insieme a tutti i tifosi di Basket City per i playoff scudetto". Lo scrive in una nota di stampa il club felsineo.

Pertanto, dopo le oltre 4000 presenze al PalaDozza nella finale dello scorso anno contro il Famila Schio, la Virtus Bologna è pronta a vivere ancora una volta l’atmosfera dei playoff Scudetto LBF.

Per questo motivo, prosegue la nota, in occasione di tutte le partite casalinghe di Cinili e compagne, "Sarà possibile accedere all’impianto in maniera totalmente gratuita presentando il biglietto digitale ottenibile sul sito di Vivaticket"

Questi gli orari del primo turno di Playoff contro la Parking Graf Crema: