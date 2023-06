Serie A2, la Fortitudo non muore mai: supera Cremona all'overtime e riapre la serie

"Sudata, lottata, meritata…", si potrebbe riassumere così, con il post facebook della Fortitudo, la sfida di gara 3 della semifinale del playoff di Serie A2 tra la F e la Vanoli Cremona. Una sfida per i biancoblù da dentro o fuori, da tutto o niente.

Ed è arrivato tutto. Dopo un tempo supplementare la Fortitudo la porta a casa, 93-92 il finale e allunga la serie a gara 4 in programma domenica, sempre alle ore 18:00 e sempre nel fortino del PalaDozza.

Protagonista di serata Candussi che mette a referto ben 27 punti frutti di un clamoroso 13 su 15 dal campo, molto ben supportato da Banks che ne segna 17, da Fantinelli che chiude a 16, compresi i due della vittoria nel supplementare, e da Aradori che ne mette 12.

La partita - Equilibrio totale nel primo quarto che si chiude sul 17-17. Nella seconda frazione Cremona prende il comando del gioco e piazza un parziale di +7, 19-26 che manda le squadre negli spogliatoio sul 36-43.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga i padroni di casa si scuotono e giocano la miglior frazione del match. Il tempo si chiude sul 26-14 mentre il tabellone del PalaDozza al minuto 30 recita Fortitudo 62, Vanoli 57.

Il quarto periodo è per cuori fortissimi, con sorpassi e controsorpassi fino al minuti 36 quando Cremona prende un piccolo ma significativo margine di +4. I minuti finali sono convulsi. Al minuto 38:43 quando la panchina Fortitudo chiama il timeout siamo sul 72-78 e per la F sembra davvero finita.

Ma questa F in formato playoff non muore mai. A 30 secondi dalla fine la tripla di Banks riapre i giochi. Lo stesso Banks per i padroni di casa e Panni per gli ospiti segnano un punto a testa ma è il tiro di Cucci a 39:43 a impattare il match e a portare i biancoblù all'overtime.

L'overtime è incredibile, ad alto punteggio, e lo decide Fantinelli che si prende in spalla la squadra e segna i due punti del 93-92. E il PalaDozza esplode

Il tabellino di Flats Service Fortitudo Bologna-Vanoli Basket Cremona 93-92. Parziali: 17-17; 19-26; 26-14; 18-23; 13-12

Flats Service Fortitudo Bologna: Francesco Candussi 27 (13/15, 0/0), Adrian Banks 19 (4/7, 2/6), Matteo Fantinelli 16 (6/9, 0/2), Pietro Aradori 12 (3/4, 2/7), Valerio Cucci 10 (2/3, 1/2), Simone Barbante 5 (2/3, 0/0), Alessandro Panni 4 (0/2, 1/2), Nazzareno Italiano 0 (0/1, 0/2), Miha VaŠl 0 (0/0, 0/0), Saliou Niang 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Bonfiglioli 0 (0/0, 0/0), Tommaso Natalini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 24 - Rimbalzi: 34 9 + 25 (Valerio Cucci 10) - Assist: 21 (Matteo Fantinelli 5)

Vanoli Basket Cremona: Davide Denegri 23 (3/4, 5/10), A.j. Pacher 19 (3/5, 3/6), Lorenzo Caroti 19 (1/1, 2/8), Joseph yantchoue Mobio 10 (2/3, 2/5), Paul Eboua 6 (3/7, 0/3), Andrea Pecchia 5 (1/4, 0/1), Matteo Piccoli 5 (1/2, 1/2), Mirza Alibegovic 5 (1/3, 1/6), Tommaso Vecchiola 0 (0/0, 0/0), Kevin Ndzie 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 25 - Rimbalzi: 32 11 + 21 (Joseph yantchoue Mobio, Andrea Pecchia 8) - Assist: 19 (Davide Denegri, Lorenzo Caroti 6)