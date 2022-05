Playout Serie B: Il Bologna basket 2016 si gioca la salvezza contro Olginate

La stagione del Bologna basket 2016 si decide qui. Al PalaSavena inizia la serie di playout contro Olginate che deciderà quale delle due squadre resterà in Serie B.

I rossoblù devono sfruttare il fattore campo ottenuto grazie al miglior piazzamento in regular season. Proprio le gare disputate in stagione però, non sono di buon auspicio per Bologna visto che sono arrivate due sconfitte.

Il regolamento prevede che le otto squadre vincitrici del primo turno di play-out si garantiranno un posto in Serie B anche per la prossima stagione. Tra le otto perdenti, le quattro con la peggiore classifica retrocederanno direttamente nel campionato di Serie C Gold, le altre parteciperanno a un concentramento nazionale in campo neutro, sabato 4 e domenica 5 giugno. La squadra che vincerà semifinale e finale resterà in Serie B.

Appuntamento domenica 15 maggio, palla a due alle 18.00.