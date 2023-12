Serie B: il Bologna basket 2016 chiude l'anno contro la Fulgor Fidenza

Ultimo incontro del 2023 con turno infrasettimanale per il Bologna Basket 2016. I felsinei incontreranno domani, giovedì 21 dicembre 2023, alle ore 20.30, al Palasavena di San Lazzaro di Savena, l'attuale capolista del Girone C della Serie B Interregionale, la Fulgor Fidenza.

Fidenza è in un momento di grande forma, ha vinto le ultime 5 partite ed ha battuto domenica scorsa la Sangiorgese Legnano, raggiungendola in testa alla classifica. Nel suo roster presenta giocatori che stanno mantenendo le promesse di inizio stagione, come il playmaker camerunense Levi Valdo Guimdo Tsafack (17.6 punti a partita) e gli esterni Tommaso Bellini e Lorenzo Restelli. Inoltre può contare sull'apporto di giocatori esperti come Milo Galli, Edoardo Scattolin e il centro Ljubisa Markovic. Insomma una squadra solida e in salute.

Dal canto suo il BB2016 viene da un periodo complicato, con tre sconfitte consecutive che però non hanno scalfito la fiducia nei propri mezzi dei bolognesi, che hanno passato il breve periodo dal turno scorso rifocalizzandosi sugli obiettivi e curando anche la preparazione fisica e tattica. Proprio perché l'impegno si prospetta come il più difficile in questo momento della stagione, i ragazzi di Lunghini dovranno andare in campo con la testa sgombra e impegnandosi al massimo per provare a portare a casa il match, cercando di ritrovare quella sintonia col campo amico che aveva portato all'imbattibilità casalinga, spezzata per la prima volta dal Pizzighettone.

La partita costituisce uno degli incontri clou della terza giornata di ritorno e invitiamo quindi tutti i nostri tifosi ad accorrere numerosi al Palasavena per sostenere i rossoblu.

In ogni caso, per chi non potesse essere presente, il match sarà visibile sul canale YouTube del Bologna Basket.