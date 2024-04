Serie B Interregionale: il Bologna Basket 2016 atteso dallo scontro al vertice contro Montebelluna

Mancano tre giornate alla fine dei Play-In Silver e per il Bologna Basket 2016 saranno tutte sfide decisive per l'approdo ai successivi play-off. Il team bolognese, partito non sicuramente col favore dei pronostici, ha sfoderato man mano tutte le sue armi e il suo talento, scalando progressivamente posizioni, fino a trovarsi in testa alla classifica, in coabitazione con Sansebasket Cremona e Montebelluna.

E proprio Montebelluna sarà la prossima avversaria per il BB2016, nella partita casalinga che si terrà domani, domenica 7 aprile, alle ore 18.30, presso il Palasavena di San Lazzaro (via Caselle, 26).

La compagine veneta in questa fase ha un record di 3 vinte e 2 perse, ma appare in buona forma, dato che nell'ultima partita ha battuto l'Olimpia Castello di 9 lunghezze. All'andata il team di coach Lunghini fece un ottimo match, soprattutto nella fase difensiva, e portò a casa il risultato, mostrando quel basket divertente che negli ultimi tempi è diventato la sua firma stilistica. Ma, come sappiamo, ogni incontro fa storia a sé e i montebellunesi verranno a Bologna con il coltello tra i denti, vista anche l'importanza della posta in palio. Una vittoria dei padroni di casa sicuramente sarebbe un passo importantissimo verso la qualificazione; tuttavia il mantra dei rossoblu è “una partita alla volta” ed è con questo spirito che il BB2016 si appresta ad affrontare i vari Vanin, Crivellotto, Milani e compagni.

Esito incerto, dunque, tra due squadre di indubbio valore. Quello che invece è certo è che si tratterà di una partita appassionante e combattuta, per cui invitiamo tutti i nostri tifosi a raggiungerci al Palasavena per tifare rossoblu.

In ogni caso la partita sarà come sempre trasmessa e visibile sul canale YouTube del Bologna Basket 2016.