Serie B: il Bologna basket torna in campo contro l'Osa Milano

Ha già cominciato ad allenarsi con i rossoblu e farà il suo debutto ufficiale tra due giorni in B Interregionale il nuovo acquisto del Bologna Basket 2016, Marco Lusvarghi, promettente centro di 205 cm.

Il giovane atleta, nato il 16 gennaio 1997 a Reggio Emilia, proviene dal CJ Basket Taranto, attualmente impegnato nella serie B Nazionale. In precedenza, dopo aver fatto le giovanili nella Pallacanestro Reggiana, aveva militato dal 2016 per tre campionati in A2 con Mantova e successivamente, dal 2020 al 2022, per altre tre stagioni a Padova, in serie B.

Al riguardo il Bologna Basket intende sottolineare la grande disponibilità nella trattativa da parte della società tarantina e ringraziarla per la felice conclusione della stessa.

Lusvarghi – a cui va il benvenuto e l'augurio di una buona stagione da parte del team felsineo – farà il suo esordio nella 4a giornata di ritorno del torneo contro l'OSA Milano, sabato 6 gennaio, alle ore 18, presso il Pala Iseo del capoluogo lombardo.

All'andata i rossoblu riuscirono a portare a casa la vittoria in un match comunque equilibrato e contro un avversario preparato e solido, soprattutto dal punto di vista fisico. Inoltre i milanesi stanno attraversando il miglior momento della stagione, visto che prima della pausa natalizia hanno battuto in casa Piadena e successivamente in trasferta addirittura la capolista Sangiorgese.

L’impegno di sabato andrà perciò affrontato dai ragazzi di coach Lunghini con la massima determinazione e concentrazione, cercando di ripetere l'ottima prova dell'ultimo impegno vittorioso contro la corazzata Fidenza.

L'incontro verrà trasmesso in diretta sul canale Facebook dell'OSA Milano.

Infine si comunica che la partita del BB2016 con l'Olimpia Castello è stata spostata dal 17 al 24 gennaio, sempre alle 20.30 e al Palasavena di San Lazzaro.