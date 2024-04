Serie B: il Bologna basket 2016 affronta San Bonifacio nell'ultima chance di play-off

Domani, sabato 20 aprile, alle ore 18.30, presso il Palasavena di San Lazzaro (via Caselle, 26 – Bologna), il Bologna Basket 2016 giocherà l’ultima partita di Play-In Silver del Girone Nord-Est del campionato di B Interregionale contro San Bonifacio.

La squadra felsinea è obbligata a vincere l’incontro se vuole mantenere intatte le speranze di passare il turno ed approdare ai playoff. Purtroppo per raggiungere questo obiettivo non basterà vincere, ma occorrerà che le due rivali, Bergamo e Cremona, perdano entrambe.

San Bonifacio non verrà comunque a Bologna in veste di agnello sacrificale, ma con l’intenzione di battersi al massimo delle loro possibilità, non regalando sicuramente ai rossoblù un facile trionfo. Il match si presenta equilibrato, anche se i veneti sono già stati sconfitti a casa loro dai ragazzi di Lunghini. Ma, come abbiamo imparato, ogni partita di questo campionato fa storia a sé e quindi va affrontata con serietà e determinazione. Attenzione perciò ai giocatori più pericolosi degli ospiti: Rigon, Moretti e Bevilacqua e le ali Tommasetto e Trentini.

Non ci nascondiamo che le percentuali di passaggio al turno successivo non sono alte, ma i bolognesi scenderanno in campo dando come sempre il 100%, al di là dei calcoli di classifica. L’intenzione è infatti quella di concludere degnamente con una vittoria la seconda fase di un torneo che comunque, da neopromossa, li ha visti battere squadre di alta classifica in stagione regolare e fare un Play-In Silver di elevatissimo livello (record di 5 vinte e 2 perse).

Per il gran finale, almeno di questa fase, chiediamo ai nostri tifosi di essere tutti presenti al Palasavena per incitare i nostri giocatori e applaudirli per l’impegno e la dedizione mostrata in tutti questi mesi.

Chi invece non riuscirà a intervenire potrà comunque guardare il match in diretta, come di solito, sul canale Youtube del Bologna Basket 2016.