Serie B: il Bologna Basket 2016 torna a casa. Al Pala Savena arriva Cernusco

Torna a casa il Bologna Basket 2016 per la decima giornata della Serie B Interregionale – Girone C. Domani, sabato 25 novembre, alle 18.30, al Palasavena (via Caselle, 26 – San Lazzaro di Savena), la formazione bolognese incontrerà la Libertas Cernusco sul Naviglio.

Una partita che apparentemente sembrerebbe di ordinaria amministrazione, visto che la squadra lombarda è al momento ultima con 2 partite vinte e 7 perse. Ma la bruciante sconfitta della scorsa settimana contro la Nervianese deve spingere tutti alla prudenza, anche perché i Bufali – questo il soprannome dei cernuschesi - hanno battuto squadre accreditate come il Sansebasket Cremona o perso di appena 2 lunghezze con la capolista Sangiorgese. Come abbiamo più volte ripetuto, il campionato è livellato verso l’alto e le sorprese sono all’ordine del giorno. Si tratta quindi di una partita estremamente insidiosa, soprattutto se si considera appunto che il team di coach Fili ha raccolto molto meno di quello che avrebbe meritato.

I rossoblù dovranno quindi scendere in campo con la determinazione e l’aggressività che sono il loro marchio di fabbrica, specie nelle partite casalinghe, cercando di evitare quei momenti di smarrimento che provocano parziali avversari spesso decisivi. La squadra appare comunque in forma e concentrata e si è allenata con intensità in settimana, facendo particolare attenzione alla fase difensiva e al gioco di squadra.

Per quanto riguarda i nostri avversari, da tenere sotto osservazione il playmaker Mattia Meier, miglior marcatore della squadra (10.8 punti a partita) e tiratore mortifero dalla lunga distanza, la solida guardia Matteo Franco e il forte centro Emanuele Sirtori.

La partita verrà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Bologna Basket 2016.