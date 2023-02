Virtus senza problemi a Reggio Emilia: finisce 63-74

19^giornata di LBA, giornata di derby per la Virtus Segafredo che nel ritrovato PalaBigi (ultima gara giocata qui dalle V Nere novembre ’19) affronta il fanalino di coda della Unahotels Reggio Emilia.

Inizio di gara equilibrato, Mickey e Teodosic smuovono il punteggio sfruttando la precisione dall’arco mentre i padroni di casa sfruttano il pitturato cercando di penetrare nella difesa virtussina, il primo vantaggio è firmato Mannion che segna dalla media, subisce il fallo e segna il libero a disposizione, +3 Virtus dopo 5′ dalla palla a due (9-12); la gara si accende, Reggio prova a tornare a contatto con Anim ma Weems e Micjey stoppano tutto, partono in contropiede e segnano allungando a +5 il vantaggio a meno di 3′ dalla prima sirena (14-19). Mickey è una vera e propria spina nel fianco della difesa biancorossa, Pajola pressa tutti e le V Nere si portano sul +7 sul finire del primo quarto, il canestro di Lundberg chiude il primo quarto di gioco sul punteggio di 17 a 26. Inizio di secondo quarto molto combattuto, le squadre faticano a trovare la via del canestro, Bako prova a smuovere il punteggio a cronometro fermo mentre l’Unahotels prova ad riavvicinarsi, Hackett ferma tutto chiudendo il gioco da tre punti e portando a +10 i suoi compagni (21-31), tripla di Anim che trova la schiacciata di Weems come risposta immediata e il 2/2 ai liberi sempre da parte dell’ala statunitense, la difesa bianconera concede molto poco in questo frangente di gara, mentre la coralità dell’attacco bianconero consente di trovare tante soluzioni alla squadra di Coach Scariolo, a 3′ dall’intervallo lungo la Segafredo conduce con il punteggio di 26 a 37. Weems continua a spadroneggiare in attacco, tiene a distanza i padroni di casa che provano dalla lunetta a riavvicinarsi sul finire di quarto, squadre negli spogliatoi sul punteggio di 33 a 39. Partenza lanciata dei padroni di casa che provano subito a riportarsi a contatto delle V Nere, Teodosic trova bene Jaiteh che sfrutta la sua stazza per riportare a +6 i suoi compagni dopo 3′ dalla ripresa del gioco (38-44), tripla di Teodosic, ripartenza vincente di Weems e Reggio è costretta a chiamare il time out sul nuovo +11 virtussino (38-49); Mannion e Teodosic provano ad allungare il vantaggio, la squadra di Coach Sakota resiste affidandosi alle incursioni nel pitturato e concludendo dalla media, Cinciarini e compagni tornano a soli due possessi di distanza quando mancano 2′ alla terza sirena (49-55); 3/3 di Burjanadze, Bako corregge il tentativo di Lundberg prima che Anim trovi la tripla finale, la Virtus chiude la mezzora di gioco ancora in vantaggio sul punteggio di 55 a 57. Reggio continua a macinare gioco e a trovare la via del canestro, Abass però non ci sta, segna, subisce il fallo e ritrova i due punti che mancavano dal settembre ’21, squadre di nuovo in parità (60-60) dopo 4′ dalla ripresa del gioco, 2/2 di Weems che riporta in vantaggio le V Nere, tripla di Hackett e nuovo +5 per la Segafredo a 4′ dal termine (60-65); Teodosic continua ad allungare ai liberi, il play serbo pennella per Jaiteh e Hackett segna ai liberi, Segafredo a +14 quando si entra nelle ultime battute del match (60-74). Non c’è più tempo, la squadra di Coach Scariolo si aggiudica il derby della via Emilia vincendo in trasferta contro Reggio (virtus.it).

Reggiana-Virtus, il tabellino

Unahotels Reggio Emilia vs Virtus Segafredo Bologna: 63 – 74 (Q1 17 – 26; Q2 33 – 39; Q3 55 – 57)

Unahotels Reggio Emilia: Anim 24, Reuvers 6, Hopkins, Cipolla ne, Strautins 6, Vitali ne, Stefanini ne, Cinciarini 7, Burjanadze 5, Senglin, Olisevicius 6, Diouf 9.

Coach: Sakota

Virtus Segafredo Bologna: Mannion 12, Faldini ne, Pajola, Bako 4, Jaiteh 13, Lundberg 2, Hackett 7, Mickey 10, Camara ne, Weems 12, Teodosic 11, Abass 3.

Scariolo

Arbitri: LANZARINI S. – PAGLIALUNGA F. – VALZANI A.