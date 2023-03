Mannion trascina la Virtus: a Venezia finisce 68-83

La 21^giornata di Serie A vede la Virtus Bologna ospite della Reyer Venezia, quinta partita in dieci giorni per la squadra di Coach Scariolo che in laguna deve fare a meno di Cordinier, Shengelia, Camara e Ojeleye fermi ai box per infortunio.

Reyer-Virtus, la gara

La Virtus parte forte con Teodosic e Mannion (0-6), Venezia prova a reagire ma il pitturato della Segafredo è ben presidiato da Jaiteh che impedisce ai lunghi veneziani di trovare conclusioni facili, il play serbo allunga il vantaggio, seguito dalla penetrazione vincente di Mannion che permette e Bologna di toccare il +7 dopo 5′ dalla palla a due (5-12); 2/2 di Teodosic e tripla di Lundberg, la Reyer prova a reagire con Watt e Granger che riportano a -7 i loro compagni (10-17) a 2′ abbondanti dalla prima sirena. Lundberg segna dalla media, l’asse Pajola-Belinelli produce giocate e punti, dietro la difesa bianconera concede davvero poco e i primi 10′ di gioco vanno in archivio sul punteggio di 12-24 Virtus. Inizio di secondo quarto che vede le difese di entrambe le squadre avere la meglio sugli attacchi, Bako e Belinelli rispondo alla tripla di Bramos e portano sul +15 la Segafredo a meno di 6′ dall’intervallo lungo (14-29), gli attacchi della squadra di Coach Scariolo sono efficaci e creano il primo solco della gara, Venezia che fatica a far girare palla davanti, complice la difesa di Bologna che non lascia spazio di manovra alla squadra di casa, Jaiteh tocca il +17 a 2′ abbondanti dalla seconda sirena (20-37). Timida reazione orogranata che si infrange sulla poca precisione ai liberi di Bramos e compagni, Willis trova la tripla e la Segafredo va al riposo sul punteggio di 26 a 38. La Reyer parte forte piazzando il 4 a 0 di parziale, Mannion e Teodosic stoppano tutto riportando sulla doppia cifra il vantaggio virtussino (34-49), Jaiteh e Mannion sotto le plance sono imprendibili e fanno la voce grossa chiudendo entrambi il gioco da tre punti, sempre Mannion segna dalla media permettendo alla sua squadra di toccare il +21 a meno di 5′ dalla terza sirena (36-57); la difesa bianconera continua a fare il suo dovere, Reyer che non riesce ad accorciare lo svantaggio quando si entra nell’ultimo minuto, Brooks prova a rianimare i suoi, 1/2 di Hackett seguito dal 2/3 di Weems sempre dalla lunetta, De Nicolao chiude i giochi sempre ai liberi e dopo la mezzora di gioco il risultato è di 43 a 64 Segafredo. Altra partenza sprint veneziana che trova la risposta ora di Lundberg ed Hackett, Bako stoppa l’ex di giornata Tessitori e la Segafredo rimane sul +16 a 6′ abbondanti dalla fine (54-70), i padroni di casa piazzano il break del 5 a 0 nel tentativo di avvicinarsi finalmente alle V Nere, time out chiamato dalla panchina virtussina a meno di 5′ dalla fine (59-71); Mannion è una vera e propria spina nel fianco nella difesa avversaria, Venezia non riesce a prendergli proprio le misure riportando così sul +21 la Virtus a 2′ e 33′ dalla fine. La gara si porta alle sue battute finali, Virtus Bologna che conquista la vittoria sul campo del Taliercio e mantiene il primo posto in classifica in attesa dello scontro diretto con Milano della prossima settimana (virtus.it).

Reyer-Virtus, il tabellino

Umana Reyer Venezia vs Virtus Segafredo Bologna: 68-83 (Q1 12 – 24; Q2 26 – 38; Q3 43 – 64)

Umana Reyer Venezia: Tessitori 2, Parks 9, Ray 6, Bramos 5, Moraschini 4, De Nicolao 1, Granger 11, Chillo ne, Brooks 9, Willis 8, Barbero ne, Watt 13.

Coach: Spahija

Virtus Segafredo Bologna: Mannion 27, Belinelli 10, Pajola, Bako 2, Jaiteh 14, Lunberg 9, Hackett 3, Menalo ne, Mickey, Weems 7, Teodisic 11, Abass.

Coach: Scariolo

Arbitri: Paternicò, Martolini, Gonella.