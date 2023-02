Fortitudo swing: è vittoria nel derby contro Rimini

Continua la marcia della Fortitudo Bologna che dopo aver superato Udine in casa vince anche in trasferta. L’Aquila batte la Rivierabanca Rimini per 81-83 grazie ai 26 punti di Thornton e ai 22 di Aradori. Già nel primo quarto Bologna aveva chiuso con il +11 ma Rimini è stata brava a non uscire mai dal match e a rispondere colpo su colpo. La sfida si chiude con i nervi saldi ai liberi di Aradori e quelli meno saldi di Tassinari, che dalla lunetta fallisce il tiro che sarebbe valso i supplementari: finisce 81-83.

Rimini-Bologna, il tabellino

Rivierabanca Rimini-Fortitudo Flats Service Bologna 81-83

RIMINI: Tassinari 7, Johnson 15, Bedetti 8, Landi 11, Ogbeide 19; D’Almeida, Masciadri ne, Anumba 5, Meluzzi 16, Baldisserri ne. All. Ferrari.

BOLOGNA: Fantinelli 4, Thornton 26, Aradori 15, Davis 12, Barbante 5; Panni 6, Italiano 10, Cucci 5; Biordi ne, Niang ne. All. Dalmonte.

Arbitri: Caforio, Almerigogna e Morassutti.

Parziali: 19-30, 40-46, 59-61.