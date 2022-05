Bologna, rinnovo di contratto per Medel

Da elemento indesiderato a pilastro della squadra: questa la parabola di Gary Medel. Dalle stalle alle stelle nel giro di qualche mese: l’ex Inter, dato per sicuro partente per tutta la scorsa estate, è rimasto alla fine a Bologna, conquistando la fiducia di mister Sinisa Mihajlovic prima e dei tifosi poi. Adesso il prolungamento di contratto: Medel ha rinnovato fino al 2023.

Medel, rinnovo fino al 2023

Nonostante il contratto in scadenza a fine 2022, il cileno si è dimostrato un elemento cruciale per la difesa rossoblù, reinventandosi in un ruolo non propriamente suo e riuscendo a fornire una prestazione formidabile dietro l’altra. Poi l’episodio dell’espulsione a Torino contro la Juventus, considerata ingiusta da molti degli osservatori. Certamente dai tifosi, che infatti gli avevano tributato uno striscione nella gara successiva con scritto: “Chi difende la nostra maglia sarà sempre nel nostro cuore”. Lui, di risposta, aveva condiviso una stories su Instagram mentre cantava l'inno del Bologna, inquadrando nel frattempo lo striscione a lui dedicato. Insomma, un amore che non poteva essere spezzato, non ora. E infatti è arrivato il rinnovo: Medel sarà rossoblù fino al 2023.

Rinnovo Medel, il comunicato del Bologna

A darne la notizia è stato lo stesso club rossoblù attraverso una nota ufficiale: “Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il difensore Gary Medel per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2023”.

Foto bolognafc.it