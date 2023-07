Roster New Flying Balls: Giulio Zambianchi è un nuovo giocatore di Ozzano

La Società New Flying Balls comunica che è stato raggiunto l’accordo con il giovane atleta Giulio Zambianchi per disputare il prossimo campionato di Serie B Nazionale con la canotta della Logimatic Group Ozzano.

Ala classe 2003, promessa della pallacanestro romagnola, Zambianchi è un prodotto del vivaio della Pallacanestro 2.015 Forlì, sua città natale. Con la società forlivese disputa i campionati nazionali giovanili d’eccellenza Under 15 e 16 nella stagione 2017/18 (23,7 punti di media con i primi dove centra le finali nazionali, 7,5 con i secondi), mentre nell’annata successiva viaggia a 16,6 punti di media nella categoria Under 16 dove arriva ancora una volta alle finali nazionali, e 12 punti di media insieme agli Under 18 d’eccellenza.

Nel campionato 2019/20, oltre ad allenarsi con il gruppo di A2 dell’Uniero Forlì ed essere protagonista nell’Under 18 d’eccellenza (15,6 punti di media), esordisce nel mondo “senior” giocando nel Gaetano Scirea Bertinoro di C Gold (3,4 punti di media in 16 presenze). Sempre nella primavera del 2020 viene ingaggiato dalla Virtus Bologna per la NextGen Cup e disputa 13 partite con l’under 19 d’eccellenza forlivese (11 punti di media) e 9 partite con Bertinoro (13,6 punti di media nel campionato di C Silver emiliano romagnolo).

Nell’ultima stagione appena conclusa, Zambianchi si trasferisce in Toscana, a Montecatini sponda Herons, dove però per problemi fisici non riesce a fare l’esordio sul parquet di gioco.

“A seguito di qualche ricaduta legata all’infortunio di un paio di anni fa la scorsa stagione non ho potuto giocare” – ci racconta Zambianchi al suo arrivo ad Ozzano. “E’ un intero anno che lavoro per tornare in campo e grazie alla possibilità che mi sta dando la Società di Ozzano posso dire che è finalmente arrivato il momento”.

“Ho tantissima voglia di scendere in campo e di far bene” – prosegue il giovane talento forlivese; “mi aspetto sicuramente di crescere e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”.