La Fortitudo vince ancora

Ancora una vittoria per la Fortitudo Bologna: dopo Nardò la squadra di coach Dalmonte batte un’altra pugliese, stavolta in trasferta. La Effe infatti si impone per 70-73 sul parquet dell’Allianz Pazienza: grazie alle belle prestazioni sotto canestro di Thornton (19 punti) e Aradori (15). La vittoria per Fantinelli e compagni arriva soprattutto grazie alla prima metà di gara in cui Bologna mette a segno ben 48 punti, divisi equamente tra primo e secondo quarto. Nel finale di gara San Severo torna a farsi pericolosa ma l’errore dall’arco di Ed Daniel – ex fortitudino – regala la prima vittoria esterna del campionato alla Fortitudo Bologna.

San Severo-Fortitudo, il tabellino

SAN SEVERO - FORTITUDO BOLOGNA 70-73

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO: Bogliardi 13, Fabi 17, Wilson 6, Lupusor 5, Daniel 16; Sabatino 4, Ly-Lee 8, Cepic, Arnaldo, Petrusevski 1.

Allenatore: Pilot.

FORTITUDO KIGILI BOLOGNA: Fantinelli 6, Thornton 19, Aradori 15, Davis 9, Paci 4; Panni 5, Barbante 6, Cucci 9; Natalini ne, Bonfiglioli ne.

Allenatore: Dalmonte.

Arbitri: Rudellat, Gagno, Ferretti.

Foto Facebook Fortitudo Pallacanestro Bologna 103