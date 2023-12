Serie B: trasferta amara per il Bologna basket. Contro Piadena i rossoblù durano solo un quarto

Regge solo un quarto il Bologna Basket 2016 nella trasferta lombarda contro il Corona Platina Piadena. Ieri sera è purtroppo venuta a mancare quell'aggressività e compattezza che in questo girone d'andata erano stati spesso il segno caratteristico – e vittorioso - dei rossoblu. In campo troppa confusione e un atteggiamento rinunciatario per i ragazzi di Lunghini nei confronti di una Piadena che si è dimostrata squadra solida e con un piano partita vincente, giocando a ritmi bassi e tenendo medie ragguardevoli nel tiro pesante, certamente favorita da una difesa bolognese non all'altezza. E se la difesa non funziona, il primo a risentirne è l'attacco: solo 50 punti segnati per i felsinei, con percentuali insufficienti dal campo (25% con 17/68), in special modo da 3 (7% con 2/30).

In sintesi, una giornata no al tiro e un atteggiamento difensivo non adeguato, che hanno portato a una sconfitta netta che dovrà far riflettere. Fin da lunedì lo staff tecnico si metterà comunque al lavoro per rivedere l'approccio alla gara e ricalibrare l'assetto di squadra. Inutile poi parlare dei singoli, tutti al di sotto delle proprie possibilità e incapaci di trovare il bandolo della matassa per contrastare i ripetuti allunghi avversari.

La cronaca

Prima frazione combattuta con le squadre pronte a ribattere colpo su colpo. Un equilibrio che si mantiene fino a metà del secondo periodo, quando i padroni di casa piazzano un primo parziale di 10-0. Il BB2016 si trova così sotto all'intervallo di 11. Dopo la pausa altra accelerata dei piadenesi, con un secondo break di 15-2. Nella frazione finale, con un gap di 20 punti, il BB2016 ha una piccola fiammata d'orgoglio, riavvicinandosi a -16. ma un'altra “sgasata” dei lombardi di 15-3 chiude definitivamente il discorso.

Concluso con amarezza il girone di andata, si ricomincia con la prima di ritorno sabato 9 dicembre, alle ore 18.30, contro il Pizzighettone, al Palasavena di San Lazzaro (via Caselle, 26). È l'occasione per “vendicare” la sconfitta di inizio campionato e rimanere così attaccati al treno delle prime.

Parziali Piadena-BB2016: 20-18; 39-28; 57-39.

Corona Platina Piadena MgKvis: Zugno 2, De Martin ne, Marchetto, Roberto 8, Olivieri ne, Malaggi, Barbotti 13, Mascadri 17, Avanzini (cap.) 10, Forte 15, Valente 11, Busoni 3. All. Baiardo.

Bologna Basket 2016: Tinsley ne, Reinaudi 2, Gamberini ne, Oyeh, Fontecchio (cap.) 13, Bianchini ne, Cinti 6, Graziani 6, Ranieri 9, Rubinetti 10, Azzano 2, Guerri 2. All. Lunghini.