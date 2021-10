Serie A1, parte bene la Virtus Bologna: contro San Martino di Lupari finisce 73-72

Buona la prima per la Virtus Segafredo Bologna che nel secondo match di giornata dell'Opening Day di Moncalieri della Serie A1 di Basket femminile supera di un punto la combattiva Fila San Martino di Lupari. Decisivo nell'ultimo possesso il doppio errore di Russo e Mitchell che non riescono a centrare il canestro del sorpasso.

La partita. Parte forte la Fila dell'ex coach delle Vu Nere Serventi. Ma Bologna, seppur priva di Zandalasini, in panchina pro forma, Cinelli, Ciavarella, Hines-Allen e Turner, tiene botta. La prima frazione, giocata in costante equilibrio, e con la Kelley protagonista, si chiude sul 22-23.

Nel secondo quarto Bologna spinge sull'acceleratore e grazie alle giocate di Pasa e Tassinari e chiude il tempo sul +7, 44-37 il parziale. Al rientro dalla pausa le Lupe hanno una bella fiammata grazie ai colpi di Mitchell, Kelley e Russo e si portano prima fino al 45-45. L'equilibrio regna fino alla sirena del tempo che si chiude sul 52-51.

Nel quarto decisivo succede di tutto. La Virtus accelera forte ma poi, cede fisicamente, e viene raggiunta due volte, sul 66-64 e sul 72-70. Nel minuto finale succede davvero di tutto. Bologna a 0:18 dalla fine sale sul 73-70 grazie ad un tiro libero di Barberis. A 0:16 la Milazzo, con un due su due dalla lunetta, arriva al 73-72.

Nel possesso successivo la Virtus commette infrazione di 5' secondi e concede alle giallonere il possesso della vittoria. Ma nei tiri finali, prima la Russo e poi la Mitchell, mancano il canestro del sorpasso. Vince Bologna e San Martino di Lupari mastica amaro.

Quanto alle prove delle singola da segnalare per la Virtus i 21 punti della Tassinari, con 4 su 6 da tre e gli 11, con 9 rimbalzi, della Laterza. Per la Fila match strepitoso della Kelley che chiude il referto in doppia doppia, 21 punti e 12 rimabalzi.

Il tabellino ufficiale di Virtus Segafredo Bologna-Fila San Martino di Lupari 73-72. Parziali: 22-23, 44-37, 52-51, 73-72

Virtus Segafredo Bologna: Pasa 8 (1/2, 2/4), Tassinari 21 (3/6, 4/6), Ciavarella NE, Tava, Migani NE, Barberis 13 (3/6, 1/2), Laterza 11 (4/9 da 2), Dojkic 12 (3/9, 0/2), Curti NE, Battisodo 8 (2/8, 1/2), Bassi NE, Zandalasini NE Allenatore: Lardo

Tiri da 2: 16/42 - Tiri da 3: 8/16 - Tiri Liberi: 17/23 - Rimbalzi: 39 11+28 (Laterza 8) - Assist: 9 (Pasa 5) - Palle Recuperate: 7 (Dojkic 3) - Palle Perse: 16 (Squadra 6) - Cinque Falli: Laterza

Fila San Martino di Lupari: Kelley 21 (9/18, 0/2), Guarise 2 (1/1 da 2), Filippi 12 (4/7 da 3), Milazzo 18 (1/5, 4/7), Diakhoumpa NE, Ianezic, Frigo NE, Pastrello 3 (1/3, 0/1), Russo 10 (2/6, 2/4), Mitchell 6 (3/8, 0/3), Varaldi, Arado Allenatore: Serventi

Tiri da 2: 17/43 - Tiri da 3: 10/25 - Tiri Liberi: 8/9 - Rimbalzi: 35 12+23 (Kelley 12) - Assist: 11 (Kelley 2) - Palle Recuperate: 5 (Ianezic 3) - Palle Perse: 14 (Milazzo 5) - Cinque Falli: Kelley

Arbitri: Martellosio M., Frosolini I., Caravita G.