La Fortitudo si rialza dopo il derby: superata Trieste

Vittoria importantissima per la Fortitudo Bologna, brava a capitalizzare nel primo tempo e a difendersi dagli attacchi di Trieste nel secondo. La Kigili sfrutta il momento di flessione dell'Allianz nel migliore dei modi e a staccare l'ultimo posto in classifica. Da sottolineare le prestazioni di Benzing e Frazier, bravissimi quando c'è bisogno di mettere canestri in cascina. Anche la prossima gara della Fortitudo sarà in trasferta, stavolta sul parquet della Dinamo Sassari, ma la squadra di Martino deve continuare a fare punti se vuole raggiungere la salvezza.

Trieste-Fortitudo, il tabellino

ALLIANZ TRIESTE 75 FORTITUDO KIGILI BOLOGNA 85

ALLIANZ TRIESTE: Banks 12, Davis 15, Konate 2, Mian, Grasiulis 6; Alexander 2, Deangeli, Delia 14, Campani ne, Cavaliero, Campogrande 9, Lever 11. All. Ciani.

FORTITUDO KIGILI BOLOGNA: Frazier 18, Feldeine 17, Procida, Benzing 15, Groselle 4; Aradori 15, Durham 2, Charalampopoulos 8, Borra, Fantinelli ne, Mancinelli ne, Manna ne. All. Rajola.

ARBITRI: Sahin, Grigioni, Capotorto.

PARZIALI: 19-16, 36-43, 57-61.