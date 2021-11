La Fortitudo dura 35 minuti, ma non bastano: sconfitta a Trento

Ancora uno stop in campionato per la Fortitudo Kigili Bologna, che gioca una buonissima partita sul parquet dell'Aquila Basket ma viene sopraffatta nel finale di gara. La Effe rimane in vantaggio dall'inizio fino all'ultimo quarto, momento in cui stacca la spina e Trento ne approfitta. Boccone amaro quindi per gli uomini di Martino che tornano a Bologna con le tasche vuote nonostante i tanti punti segnati da Benzing (21) e Aradori (20).

Trento-Fortitudo Bologna, il tabellino

Dolomiti Energia Trentino – Fortitudo Kigili Bologna 84-77 (17-25, 37-42; 58-63)

Dolomiti Energia Trentino: Bradford 14, Williams 15, Reynolds 8, Conti 2, Forray 10, Flaccadori 17, Saunders 11, Mezzanotte, Dell’Anna ne, Ladurner 7. Coach Molin.

Fortitudo Kigili Bologna: Ashley 6, Gudmundsson 1, Aradori 20, Durham 9, Zedda ne, Procida 2, Benzing 21, Casali ne, Baldasso 8, Groselle 10. Coach Martino.

Foto fortitudo103.it