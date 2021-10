Fortitudo Bologna, che peccato: sconfitta a Brindisi

Altra sconfitta in campionato per la Fortitudo Bologna, stavolta nella trasferta di Brindisi. Nonostante la grande prova di orgoglio, specialmente in fase offensiva, fornita dalla Effe – 23 punti per Benzing, 18 per Aradori e 16 per Totè – i ragazzi di coach Antimo rimangono a quota due punti in classifica. Nonostante l’inizio incoraggiante e il +1 dei primi minuti, la Fortitudo finisce a -4 il primo quarto senza più riuscire nell’intento di ribaltare la gara. Prossimo appuntamento il 24 ottobre, quando al PalaDozza l’Aquila affronterà un’Olimpia Milano lanciatissima in questo inizio di stagione.

Brindisi-Fortitudo Bologna, il tabellino

HAPPY CASA BRINDISI- FORTITUDO KIGILI BOLOGNA 105-93

HAPPY CASA BRINDISI: J. Perkins 17, Redivo 13, Visconti 12, Adrian 15, N. Perkins 17; Zanelli 18, Clark 2, Udom 11, Ulaneo, Carter ne, De Donno ne, Guido ne.

All. Vitucci.

FORTITUDO KIGILI BOLOGNA: Baldasso 2, Gudmundsson 3, Aradori 18, Benzing 23, Ashley 14; Durham 13, Totè 16, Richardson 4, Pavani ne, Procida ne.

All. Martino.

Arbitri: Sahin, Quarta e Pierantozzi.

Note: parziali 28-22, 55-47, 79-72.

Foto Ciamillo/fortitudo103.it