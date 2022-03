Fortitudo, che occasione sprecata: vince Sassari

Ancora una sconfitta per la Fortitudo Bologna, stavolta sul parquet della Dinamo Sassari: punteggio finale di 85-79. Tante le assenze della Effe, ma nonostante le defezioni gli uomini di Martino giocano bene, benissimo il primo tempo della gara. I cinque iniziali scelti dal tecnico sono Durham, Feldeine, Aradori, Charalampopoulos e Groselle, le rotazioni però sono corte e confermano le momentanee difficoltà di roster dell’Aquila. Nel finale di terzo quarto Sassari si riporta avanti e non lascia scampo a Bologna, nonostante Aradori e compagni provino a rimanere in gioco fino all’ultimo: Bilan in primis, poi Kruslin e Robinson mettono però la parola fine sulla storia di questa gara. Finisce 85-70.

Sassari-Fortitudo, il tabellino

BANCO DI SARDEGNA SASSARI 85 FORTITUDO KIGILI BOLOGNA 79

BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Bilan 16, Logan 9, Robinson 12, Kruslin 19, Gandini ne, Devecchi, Treier, Chessa ne, Burnell, Bendzius 14, Gentile 5, Diop 10. All. Bucchi.

FORTITUDO KIGILI BOLOGNA: Frazier 15, Manna ne, Aradori 18, Durham 4, Mingotti ne, Zedda ne, Benzing ne, Feldeine 10, Fantinelli, Charalampopoulos 15, Groselle 16, Borra 1. All. Martino.

ARBITRI: Paternicò, Valzani, Gonella.

NOTE: parziali 19-27, 47-54, 68-67.

Foto Facebook Fortitudo Pallacanestro Bologna