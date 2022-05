La Segafredo si ferma a Sassari

Squadra in casa

Recupero della 20^ giornata di Serie A, la Virtus Segafredo, già sicura del primo posto in Regular Season si reca in Sardegna per affrontare la Dinamo Sassari a caccia di punti playoff.

Dinamo Sassari-Virtus Bologna, la gara

Fuori per turnover Weems e Belinelli, i padroni di casa partono forte, 8-0 di parziale ma la Segafredo si porta in vantaggio piazzando il contro break del 12-2. Sampson chiude in bellezza alla prima sirena e le V Nere sono così avanti con il punteggio di 17-18.Il secondo quarto vede protagonista il Banco di Sardegna, con le triple e i rimbalzi di Diop la squadra di Bucchi va sul +10 (33-23), la partita con Valencia impone il suo tributo e Sassari arriva a chiudere sul punteggio di 47-35 a metà, con punti finale di Mannion e Jaiteh. Il secondo tempo vede Sassari imporre ritmo e fisicità, la Segafredo sprofonda fino a -21 (62-41). Hackett è costretto a lasciare il campo di gioco dopo l’espulsione da parte della terna arbitrale e dopo 30′ il parziale recita 86-55. Ultimo quarto privo di significato, Sassari chiude la gara anzi tempo, gestisce e la sirena decreta il punteggio di 108 – 73 (virtus.it).

Dinamo Sassari-Virtus Bologna, il tabellino

Banco di Sardegna Sassari vs Virtus Segafredo Bologna: 108 – 73 (Q1 17 – 18; Q2 47 – 35; Q3 86 – 55)

Banco di Sardegna Sassari: Pitirra; Bilan 15; Logan 13; Robinson 8; Kruslin 31; Gandini NE; Devecchi; Treier 7; Burnell 11; Bendzius 23; Gentile 10; Diop 8.

Coach: Bucchi

Virtus Segafredo Bologna: Tessitori 5; Cordinier 3; Mannion 21; Pajola; Hervey 7; Ruzzier 2; Jaiteh 9; Ceron 4; Shengelia 8; Hackett 4; Sampson 10; Teodosic.

Coach: Scariolo

Arbitri: PATERNICO’, PAGLIALUNGA, BONINSEGNA

Foto virtus.it