Fortitudo Bologna, che serata: abbattuta Trieste

La Fortitudo Bologna torna finalmente alla vittoria e lo fa superando con una gara praticamente perfetta l’Allianz Trieste. Già dal primo quarto la Effe si porta avanti nel punteggio, grazie soprattutto ai 14 punti messi a segno nei primi 10’ da Aradori. Migliore in campo Groselle, appena guarito dal Covid, che mette a segno 24 punti. Vittoria fondamentale questa per la squadra di Antimo Martino, che stacca l’ultimo posto solitario in classifica e aggancia Varese e Cremona a quota 6 punti.

Fortitudo Bologna-Allianz Trieste, il tabellino

FORTITUDO KIGILI BOLOGNA – ALLIANZ PALLACANESTRO TRIESTE 96-60

Fortitudo Kigili Bologna: Casali, Gudmundsson 7, Aradori 17, Durham, Zedda, Procida 19, Manna, Benzing 6, Feldeine 4, Charalampopoulos 6, Groselle 24, Borra 13. All: Antimo

Allianz Pallacanestro Trieste: Banks 14, Davis 2, Fernandez 10, Konate 4, Deangeli 6, Mian, Delia 17, Cavaliero, Grazulis 7, Lever. All: Ciani

Parziali: 30-21; 53-32; 67-49;

Arbitri: Martolini; Nicolini; Dori.