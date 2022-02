Ancora una sconfitta per la Fortitudo: 67-73 contro Brindisi

Arriva un’altra sconfitta per la Fortitudo Bologna, superata nuovamente al PalaDozza stavolta dalla Happy Casa Brindisi con il punteggio di 67-73. E pensare che, come spesso accade, le cose erano iniziate anche bene per la Effe: il primo quarto è stato giocato bene da tutte e due le squadre ma nel finale gli uomini di Martino hanno allungato, chiudendo con un +5 il primo quarto. Già nel secondo le cose hanno cominciato ad andar male: Brindisi ha una marcia in più e la difesa fortitudina non regge.

Dopo la sosta la Happy Casa tocca il +10, poi nell’ultimo quarto la Effe si rifà sotto e trascinata da un buon Frazier trova anche il momentaneo pareggio. Pareggio che però rimane un’illusione: la gara si chiude sul gioco da tre di Perkins e gli ospiti mantengono il vantaggio fino al definitivo 67-73.

Fortitudo-Brindisi, il tabellino

Fortitudo Bologna-Happy Casa Brindisi 67-73

FORTITUDO BOLOGNA: 17 Frazier, 12 Aradori, 12 Procida, 7 Groselle, 7 Durham, 7 Charalampopoulos, 3 Borra, 2 Totè

BRINDISI: 22 N. Perkins, 13 Zanelli, 12 Redivo, 8 Clark, 4 Adrian, 4 Gaspardo, 4 Gentile, 4 Chappell, 2 Udom