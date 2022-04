Fortitudo all’ultimo respiro: battuta Cremona

Boccata d’aria fresca per la Fortitudo Bologna, anche se a guardare la classifica è evidente come sia ancora tanto il lavoro da fare. La Effe però vince, cosa rara durante questa stagione, e lo fa fornendo una prestazione intensa, dimostrandosi capace di capire i momenti della gara e, soprattutto, portare a casa due punti fondamentali anche per spegnere gli entusiasmi di Cremona.

Fortitudo Bologna-Vanoli Cremona, la gara

Dopo lo 0-7 iniziale per la Vanoli, la squadra di Martino risponde presente firmando il 15-2 che costringe gli ospiti al time out. I ritmi della gara si abbassano e gli errori in campo fioccano, da una parte e dall’altra: la prima frazione dice Fortitudo 25 Cremona 22. Nel secondo quarto le cose non cambiano: tante palle perse per tutte e due le squadre, ma la Vanoli è un filo più lucida e si porta sul +6 prima del punteggio di 44-47 all’intervallo.

Aradori per Bologna e Juskevicius per Cremona guidano i rispettivi attacchi nel terzo periodo ma la partita rimane aperta anche quando si entra nell’ultima frazione di gara. Benzing e Aradori per il +5 dei padroni di casa, time out di Galbiati. Feldeine colpisce per la Kigili, Cremona prova a giocare con il cronometro ma nonostante il guizzo finale di Tinkle la partita la vince la Fortitudo. Al PalaDozza finisce 85-83.

Fortitudo Bologna-Vanoli Cremona, il tabellino

FORTITUDO BOLOGNA-VANOLI CREMONA 85-83

Fortitudo Bologna: P.Aradori 27, J.Durham 6, J.Feldeine 10, M.Fantinelli 3, V.Charalampopoulos 7, G.Manna ne, S.Mancinelli ne, V.Zedda ne, R.Benzing 11, G.Groselle 21, J.Borra, B.Frazier. Coach: Antimo Martino

Vanoli Cremona: J.McNeace 15, M.Spagnolo 15, T.Tinkle 17, D.Cournooh 10, D.Agbamu ne, M.Dime 4, V.Kohs 12, A.Juskevicius 11, F.Gallo ne, T.Vecchiola ne, N.Errica ne. Coach: Paolo Galbiati