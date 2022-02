La Fortitudo cade ancora: al PalaDozza passa Brescia

Sembra senza fine il periodo nero della Fortitudo Bologna, attualmente relegata nell’ultima posizione della classifica di Serie A LBA. Eppure, la prestazione con la Germani Brescia non è stata da buttare: subito sotto nel primo quarto, nel secondo e nel terzo la Effe non perde il controllo del match e riesce a superare la squadra di coach Magro nel terzo periodo. Da qui è una sequela di sorpassi e controsorpassi ma la tripla di Mitrou-Long al termine del quarto il tabellone segna il punteggio di 68-70 per gli ospiti. Nell’ultimo quarto i ritmi sono sostenuti ma la squadra di coach Martino non riesce mai a mettere il naso davanti. Sul passi di Benzing si chiude di fatto il match: punteggio finale di 86-93.

Fortitudo Bologna-Germani Brescia, il tabellino

ARBITRI: Rossi, Borgo, Di Francesco

Foto Facebook Fortitudo Bologna 103