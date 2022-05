La Fortitudo Bologna retrocede in A2

Un’eventualità a cui era impossibile non pensare, un dolore probabilmente esasperato dalla speranza di avere ancora un asso nella manica: lo spareggio in casa. E ora che l’asso è stato giocato, e male, a rimanere è soltanto la tristezza. È una Fortitudo Bologna brutta, bruttissima, quella che esce sconfitta nel match contro la GeVi Napoli. Una Effe che non rende giustizia alle migliaia di tifosi che hanno infuocato il PalaDozza, beffata dal terrore e tradita dai suoi uomini migliori: Procida, Benzing, Aradori. Rispettivamente 5, 4 e 1 punto ciascuno. Ma non solo loro, e i numeri parlano chiaro: 56% dalla lunetta, appena 18% da tre. Un disastro, come la stagione dell'Aquila, iniziata con le dimissioni di Repesa e quelle confuse di Pavani e terminata infine con la retorcessione.

Dall’altro lato del parquet una Napoli altrettanto brutta, ma che nel finale tira fuori la cazzimma necessaria per salvare la categoria, da stasera anche matematicamente.

Al PalaDozza si salvano solo i tifosi: “Serie A o Serie B, noi saremo sempre qui”, ma anche “Che sarà sarà, ovunque vi seguirem, ovunque vi sosterrem, che sarà sarà”. Dopo tre stagioni la Effe torna in A2: arrivederci Serie A.

Fortitudo Bologna-GeVi Napoli, il tabellino

Fortitudo Bologna-GeVi Napoli 56-64

Fortitudo Bologna: Durham 3, Aradori 4, Frazier 17, Charalampopoulos 5, Groselle 19. Benzing 1, Fantinelli 2, Procida 2, Borra.

GeVi Napoli: Uglietti 4, Rich 11, Parks 9, McDuffie 15, Gudaitis 14. Vitali 7, Velicka, Zerini 4, Marini

Arbitri: Paternicò, Begnis, Paglialunga.