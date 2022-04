Varese batte la Fortitudo: la salvezza è sempre più lontana

Squadra in casa

Squadra in casa Openjobmetis Varese

Ancora una sconfitta per la Fortitudo Bologna, battuta a Varese dalla Openjobmetis per 103-92. La Kigili perde quello che a tutti gli effetti era uno scontro salvezza, che adesso per la formazione di Antimo Martino sembra davvero lontana.

Varese-Fortitudo, la gara

Eppure la gara è rimasta lungamente in equilibrio: nel primo e nel secondo quarto la Effe ha tenuto testa ai padroni di casa grazie soprattutto a Charalampopoulos, Procida e Aradori, tanto che alla sirena del primo tempo il punteggio è di piena parità: 45-45.

La seconda parte di gara racconta però di una Fortitudo incapace di tirare fuori la sua parte migliore, anche quando si ritrova sul momentaneo +5. Woldetensae e Keene bombardano la difesa di Bologna, poi nell’ultimo quarto sono i tiri dalla distanza a fare la differenza. Vince Varese che ottiene la salvezza, abisso sempre più vicino invece per la Fortitudo.

Varese-Fortitudo, il tabellino

OPENJOBMETIS VARESE 103 FORTITUDO KIGILI BOLOGNA 92

OPENJOBMETIS VARESE: Keene 26, Beane 13, Woldetensae 11, Reyes 15, Vene 12; Librizzi, Sorokas 12, Caruso, De Nicolao 14, Ferrero ne, Virginio ne, Cane ne. All. Seravalli.

FORTITUDO KIGILI BOLOGNA: Durham 2, Frazier 15, Aradori 19, Benzing 14, Groselle 3; Charalampopoulos 28, Procida 5, Fantinelli 6, Manna ne, Mancinelli ne, Zedda ne, Borra ne. All. Martino.

ARBITRI: Borgioni, Ryzhyk, Bongiorni.

Foto Facebook LBA