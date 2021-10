Finalmente Fortitudo: vittoria contro Pesaro

Arrivano i primi due punti stagionali per la Effe che batte la Carpegna Prosciutto per 87-66

Il PalaDozza può finalmente festeggiare: al terzo tentativo stagionale la Fortitudo Bologna vince la sua prima gara, e lo fa giocando in modo brillante per larghi tratti della partita, complice anche una super prestazione di Benzing. Vittima di oggi la Carpegna Prosciutto Pesaro, nonostane la Effe fosse priva di Fantinelli, Groselle e Mancinelli. La buona notizia, oltre alla vittoria, è certamente l'atteggiamento mostrato dalla squadra di coach Martino, che finalmente è apparsa come una squadra dopo le due prime uscite stagionali.

Fortitudo Bologna-Pesaro, il tabellino

FORTITUDO KIGILI BOLOGNA- CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 87-66

FORTITUDO KIGILI BOLOGNA: Ashley 11, Gudmundsson 9, Aradori 13, Procida, Benzing 23, Richardson 10, Baldasso 7, Totè 14, Zedda, Manna ne. All. Martino.

CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO: Drell, Moretti, Tambone, Camara, Zanotti, Sanford, Larson, Demetrio, Delfino, Jones. All. Petrovic.

Arbitri: Begnis, Borgioni, Dori.

Note: parziali 20-15, 37-30, 58-46.

Foto fortitudo103.it