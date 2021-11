Fortitudo Bologna, beffa Reyer: al PalaDozza passano i veneti

Ancora una sconfitta in campionato per la Fortitudo Bologna, che perde nella sfida di campionato interna contro la Reyer Venezia. La gara si è tenuta in equilibrio per più di due quarti, con la Kigili avanti anche nei primissimi minuti del terzo periodo. Nel finale però la Reyer prende il sopravvento: la gara si conclude sul punteggio di 77-91, con i veneti capaci di mandare ben quattro giocatori in doppia cifra.

Fortitudo Bologna-Reyer Venezia, il tabellino

Fortitudo Bologna 77 Reyer Venezia 91 (24-24; 40-42; 53-69)

Fortitudo Kigili Bologna: Ashley 4, Gudmundsson 2, Aradori 19, Mancinelli 6, Durham 8, Zedda ne, Procida 13, Benzing 8, Fantinelli ne, Baldasso, Totè 6, Groselle 8. All. Martino.

Umana Reyer Venezia: Stone, Tonut 16, Daye 12, De Nicolao 4, Sanders 8, Phillip 10, Echodas 3, Mazzola, Brooks, Cerella, Vitali 15, Watt 21. All. De Raffaele.