Tornano i fantasmi per la Fortitudo Bologna: sconfitta contro Tortona e Pavani si dimette

Sembrava un periodo di rinnovata speranza per la Fortitudo Bologna: dopo un avvio tragico e il precoce addio di Repesa, partita dopo partita la Effe aveva ritrovato gioco, punti e fiducia. Ma qualcosa sembra essersi rotto durante questa serata.

Bologna-Tortona, la gara

Parte subito forte la formazione piemontese e già il primo periodo finisce con un netto +17 sui padroni di casa. Il copione si ripete anche per i due quarti successivi: terribile difesa della Fortitudo, numeri sbiaditi in fase offensiva mentre Derthona continua senza sosta a bombardare la retina dei padroni di casa. L’unico squillo per la Effe lo si vede nell’ultimo quarto: si tocca lo scarto minimo di -10, ma ormai è decisamente troppo tardi. Un vero peccato per la formazione di Martino, che non riesce a tenere il passo di Cremona (vittoriosa oggi contro Venezia) e che torna a far compagnia a Varese nelle ultime due posizioni della classifica.

Fortitudo Bologna, si dimette Pavani

L’altra notizia della serata, decisamente più brutta rispetto alla sconfitta contro Tortona, è quella delle dimissioni di Christian Pavani dalla carica di Presidente. A darne notizia è il giornalista sportivo Dario Ronzulli via Twitter e le motivazioni di questa scelta non sono ancora chiare.

Foto basketmagazine.net