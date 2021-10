Una Fortitudo Bologna troppo molle a Cremona: sconfitta per 94-78

Una Fortitudo Bologna troppo spenta quella vista al PalaRadi di Cremona contro la Vanoli. I padroni di casa vanno avanti nel primo quarto di gara e Aradori e compagni non riescono mai ad agguantarli: nell'ultimo periodo, addirittura, la Fortitudo arriva ad un parziale di -18, poi mitigato con un finale non meno amaro di -16. Non sortisce effetti, dunque, l'ingaggio di Antimo Martino come nuovo coach: la sensazione è che quella della Effe sarà una stagione molto lunga, in cui dovrà lottare su ogni campo per evitare lo spettro della retrocessione.

Cremona-Fortitudo Bologna, il tabellino di gara

VANOLI CREMONA- FORTITUDO KIGILI BOLOGNA 94-78

VANOLI CREMONA: Agbamu ne, Harris 13, Sanogo 9, McNeace 10, Gallo ne, Pecchia 11, Poeta 6, Spagnolo 9, Vecchiola ne, Tinkle 12, Cournooh 18, Radic 6. All. Galbiati.

FORTITUDO KIGILI BOLOGNA: Ashley 12, Gudmundsson, Aradori 13, Mancinelli 4, Procida 10, Benzing 12, Richardson 13, Baldasso 8, Totè 6, Manna ne. All. Martino.

Arbitri: Attard, Quarta, Valzani.

Note: parziali 24-11, 40-34, 67-58.

Foto fortitudo103.it