Sorride la Fortitudo Bologna: vittoria contro Varese

Ancora due punti guadagnati per la Fortitudo Bologna dopo la sconfitta nel derby contro la Virtus. In questa confusa fase di stagione, tra partite rinviate e giocatori colpiti dal Covid, la Kigili si presenta alla sfida contro Varese con il solo Feldeine assente.

Inizia forte la partita per la Fortitudo che chiude avanti sia il primo quarto (25-20) che il secondo (56-48). Nella ripresa la Openjobmetis va forte come un treno e dopo un periodo passato a rincorrere si porta avanti chiudendo la terza frazione di gioco sul +3. Nell’ultimo quarto le due forze in campo se le danno di santa ragione ma la Effe trova il pari, poi la tripla di Benzing a 30 secondi dallo scadere e, infine, antisportivo di Keene su Aradori. Un’altra tripla di Benzing (29 punti totali) scolpisce il finale: vittoria Fortitudo per 101-94.

Fortitudo Bologna-Varese, il tabellino

FORTITUDO KIGILI BOLOGNA-OPENJOBMETIS VARESE 101-94 (25-20, 31-28, 14-25, 31-21)

BOLOGNA – Benzing 29, Groselle 17, Frazier 13, Aradori 12, Charalampopoulos 10, Toté 10, Procida 6, Gudmunsson 2, Durham 2, Mancinelli N.E., Manna N.E.

VARESE – Gentile 28, Beane 25, Sorokas 17, Vene 7, Keene 7, Ferrero 6, De Nicolao 4, Caruso 0, Librizzi N.E., Belotti N.E.

Foto pagina Facebook LBA