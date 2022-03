Basket, il derby di Bologna va alla Virtus

Un risultato che forse per molti era scontato, ma la gara vista in campo ha detto tutt’altro. Il derby numero 112 Basket City lo vince la Virtus Bologna per 82-85, ma è da sottolineare la grandissima prestazione della Fortitudo Bologna che fino all’ultimo ha continuato a lottare, non arrendendosi neanche al -13 con cui ha aperto il quarto e ultimo periodo.

Fortitudo Bologna-Virtus Bologna, la gara

Il primo quarto è giocato su ritmi alti fin dalle prime battute ma dopo i primi dieci minuti la Virtus è a +6. Nel secondo periodo Charalampopoulos e Frazier tengono la Fortitudo vicina alla Segafredo, ma le V Nere rimangono praticamente sempre in vantaggio andando all’intervallo sul 43-46. La Kigili prova la rimonta ma Teodosic e un Hackett brillante (17 punti per lui a fine gara) tengono la Virtus in controllo del match. Durahm segna, Weems risponde, poi le triple di Mannion e Alibegovic e infine Sampson: si va all’ultimo periodo sul 57-68.

L’ultimo quarto sembrerebbe quasi scontato, ma la squadra di Martino è viva e lotta per trovare il pari: Durahm segna dall’arco, poi ancora la Effe fino al -1. Mannion allunga con i liberi, l’ultimo possesso è per la Fortitudo ma Feldeine è corto. Vince la Segafredo.

Fortitudo Bologna-Virtus Bologna, il tabellino

Fortitudo Kigili Bologna vs Virtus Segafredo Bologna 82-85 (Q1 19 – 25; Q2 43 – 46; Q3 57 – 68)

Fortitudo Kigili Bologna: Dhuram 9, Benzing 19, Feldeine 8, Charalampopulos 5, Frazier 14, Manna, Aradori 2, Mancinelli, Procida 15, Niang, Groselle 10, Borra

Coach: Martino

Virtus Segafredo Bologna: Mannion 9, Hackett 17, Weems 6, Teodosic 8, Cordinier 9, Tessitori, Alibegovic 9, Hervey 10, Ruzzier, Jaiteh 5, Ceron, Sampson

Coach: Scariolo

Arbitri: Rossi, Borgioni, Paglialunga.

Foto virtus.it