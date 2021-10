La Fortitudo Bologna perde ancora: 97-81 contro Brescia

Squadra in casa

Una brutta Fortitudo Bologna raccoglie l'ennesima sconfitta del campionato, stavolta sul parquet della Germani Brescia. La Effe non entra mai in gara, va sotto nel primo quarto e non riesce mai a pareggiare il conto.

Germani Brescia-Fortitudo Bologna, il tabellino

GERMANI BRESCIA-FORTITUDO KIGILI BOLOGNA 97-81 (26-19; 33-21; 18-17; 20-25)

GERMANI BRESCIA: Gabriel 13, Moore 10, Mitrou-Long 25, Petrucelli 3, Della Valle 12, Eboua 6, Parrillo 1, Cobbins 4, Biatcha, Burns 13, Laquintana 7, Moss 3. All. Magro

FORTITUDO KIGILI BOLOGNA: Ashley 11, Aradori 16, Mancinelli 12, Durham 10, Procida 2, Benzing 11, Richardson 8, Baldasso 3, Groselle 8, Manna. All. Martino

Foto fortitudo103.it