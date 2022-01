Una solida Fortitudo Bologna sbanca il PalaBarbuto di Napoli

Prestazione convincente per la Fortitudo Bologna che vince a Napoli contro la GeVi e guadagna due punti fondamentali in chiave salvezza. La Kigili è ora a quota dieci, due punti sopra la zona retrocessione e a soli quattro punti dalla zona playoff.

Napoli-Bologna, la gara

Il primo quarto è in completo equilibrio, con le due squadre prolifiche in attacco e attente in fase difensiva. Il secondo periodo, così come il terzo, sono sotto il segno della Effe: Durham, Totè e Aradori sono in giornata (finiranno rispettivamente con 24, 16 e 20 punti a testa) e Bologna chiude sul +9 il secondo quarto e sul +10 il terzo quarto, periodo in cui la Effe tocca anche il vantaggio maggiore della partita (+19).

Nell’ultima frazione di gioco la Kigili si porta a +15 a quattro minuti alla fine, ma le mani calde di Pargo e Parks (40 punti per quest’ultimo) riportano incredibilmente la gara sul punteggio di 82-85, ma nel finale Aradori fa 4/4 dalla lunetta e consegna nelle mani dei suoi la partita. Punteggio finale di 86-89.

Napoli-Bologna, il tabellino

GeVi NAPOLI-FORTITUDO BOLOGNA 86-89 (19-25, 15-23, 19-20, 33-26)

NAPOLI: McDuffie 4, Pargo 8, Cannavina 0, Sinagra 0, Coralic 0, Parks 40, Marini 7, Uglietti 4, Lombardi 3, Lynch 12, Rich 8, Grassi 0.

FORTITUDO: Frazier 10, Mignotti 0, Gudmundsson 2, Aradori 20, Durham 24, Manna 0, Procida 12, Benzing 3, Charalampopoulos 2, Totè 16, Groselle 0, Borra 0.

Foto Facebook LBA