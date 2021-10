Virtus Bologna, prima sconfitta in campionato

Prima sconfitta in questo campionato per la Virtus Bologna, che nonostante il break nel finale di gara perde sul parquet della GeVi Napoli.

GeVi Napoli-Virtus Bologna, la gara

Primo quarto in equilibrio, con Weems e Parks protagonisti fin dall’inizio; la Gevi trova spesso la strada sbarrata nel pitturato bianconero ed è costretta, con poca fortuna, a trovare la soluzione dall’arco. Dopo 5′ la Virtus conduce per 8 a 5 sui padroni di casa. Antisportivo fischiato a Weems, Velicka dalla lunetta fa 2/2, Elegar segna e insacca il bonus, ma Sampson lotta sotto le plance, vince il rimbalzo e pareggia subito i conti, 10 a 10 a 4′ dalla prima sirena. La squadra compana prova a prendere il primo vantaggio, ma Tessitori spezza il ritmo appoggiando al vetro, Weems mette i tre punti portando la Virtus a -2. Nuovo break della formazione di casa, questa volta è Alibegovic che entra di prepotenza in area biancoazzura, segna e mette il bonus a disposizione. Alexander fa 2/2 dall’arco e il primo quarto va così in archivio sul punteggio di 23 a 20 Napoli. Tessitori inganna il proprio marcatore e apre le danze nel secondo quarto, Cordinier mette la tripla e sempre il pivot della Nazionale azzurra fa 2/2 dalla lunetta, 26-27 Virtus. La squadra di coach Sacripanti attacca con Mayo e si porta nuovamente sul +3, Cordinier accorcia nuovamente le distanze ma Elegar segna rimettendo tutto in discussione; fase convulsa della partita, la panchina bianconera chiama il time out a meno di 6′ dall’intervallo lungo (32-29 Gevi). Fase della gara ancora senza padrone, Napoli raggiunge il bonus di falli a 4′ dalla sirena, V Nere che però sono costrette a rincorrere i padroni di casa, McDuffie segna portando così Napoli a +7 (38-31); il capitano prova a dare la scossa ai suoi compagni, entra nel pitturato, segna, subisce il fallo e mette il libero a disposizione. Nel frattempo McDuffie trova i tre punti dall’arco facendo sprofondare a -9 Bologna, time out chiamato da Coach Scariolo. Si rientra in campo ma Napoli continua a trovare la via del canestro con regolarità, tocca il +11 e si porta a riposo sul punteggio di 48 a 37.

Secondo tempo che inizia con Belinelli fermato irregolarmente dalla difesa biancoazzurra, 1/2 dalla lunetta, Sampson schiacca tutto solo in contropiede, la difesa della Segafredo recupera la palla e ancora una volta il capitano segna, questa volta dall’arco, Virtus che si porta a -6 (48-42). Pajola penetra nel pitturato avversario e segna, Hervey schiaccia ma Velicka mette la bomba del momentaneo +7. Hervey lotta come un leone trovando un canestro difficilissimo nell’area avversaria, Weems non sbaglia la tripla del -2 e la difesa bianconera ora non lascia più passare nulla. 1/2 di Hervey, ma Majo spezza il break virtussino con la tripla che riporta avanti di 4 lunghezzhe Napoli. 56 a 52 a 4′ dalla terza sirena. Mcduffie chiude il gioco da tre punti, Sampson risponde poco dopo con due punti, ma Marini e ancora Mcduffie infuocano il Palabarbuto riportando a +10 la Gevi Napoli (64-54) a 2′ dalla fine del terzo quarto. Tessitori usa benissimo il piede perno e segna, 2/2 di Ruzzier dalla lunetta ma ancora una volta una fiammata prima di Rich e poi di Mayo riportanto a +10 la squadra di casa. Sirena e terzo quarto in archivio con il punteggio di 68 a 58. Ultima fase di gioco che si apre con Ruzzier che fa 1/2 dalla lunetta, Cordinier chiude il gioco da tre punti, Virtus che ora prova ad alzare i giri del proprio motore per il rush finale, -6 Segafredo a 8′ e 51” alla fine. Tessitori segna, Mayo trova la tripla e l’azione successiva si porta in lunetta, 3/3 che vale il +11 Napoli. Rispota immediata di Cordiner che segna penetrando nell’area avversaria. Quando mancano 7′ alla fine il parziale è di 75 a 66 per la squadra campana. Pajola risponde a Marini, Segafredo che accorcia lo svantaggio e chiama il time out. Sampson per due volte consecutive va a segno sotto le plance, Elegar fa 2/2, tripla di Weems, tripla di Parks, 2/2 di Parks dalla lunetta. A 2′ e 36” dalla fine, Napoli conduce sul punteggio di 87-75. Risposta di Weems per il -10, Hervey si invola in area e per ben due volte segna riportando a soli due possessi i suoi compagni di squadra (87-81). Inizia ora l’ultimo minuto di gioco di una partita davvero intensa. Tripla di Weems per il -4, la difesa bianconera regge l’urto degli attacchi di Napoli e sempre Weems mette la bomba del -1 a 15” dall’ultima sirena. Mayo fa 2/2, Cordinier scappa con la palla ma viene fermato irregolarmente, 2/2 del nazionale francese ai liberi, 90-89 Napoli, time out Gevi. Altro giro in lunetta, questa volta per Elegar (2/2), ultimi 7” di partita. Vince Napoli 92-89, Virtus costretta al primo stop in campionato dopo 4 vittorie consecutive (virtus.it).

GeVi Napoli-Virtus Bologna, il tabellino

Gevi Napoli Basket vs Virtus Segafredo Bologna: 92-89 (Q1 23-20 ; Q2 48-37 ; Q3 68-58)

Gevi Napoli Basket: McDuffie 22, Parks 15, Mayo 19, Elegar 14, Rich 6, Zerini, Matera, Velicka 11, Marini 5, Uglietti, Lombardi, Grassi.

Coach: Sacripanti

Virtus Segafredo Bologna: Belinelli 6, Hervey 14, Sampson 11, Weems 23, Cordinier 12, Tessitori 10, Pajola 5, Alibegovic 3, Ruzzier 3, Alexander 2, Cern, Barbieri.

Coach: Scariolo

Arbitri: Giovannetti, Borgioni, Valzani.

Foto virtus.it