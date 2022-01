Troppa Olimpia per la Fortitudo Bologna: sconfitta a Milano per la Effe

Ancora una sconfitta per la Fortitudo Bologna, stavolta sul parquet dell’Olimpia Milano dopo quella casalinga contro Tortona. La Effe può godersi la magra consolazione di non essere sola, visto che anche Cremona è uscita sconfitta dal match contro la Virtus Bologna. La situazione rimane però ancora critica e le dimissioni di coach Pavani della scorsa settimana non aiutano. La speranza è che con l’ingresso annunciato dei nuovi soci nel Consorzio Club Fortitudo le cose possano migliorare, ma la priorità al momento è a questa stagione e, soprattutto, a salvare la categoria.

Olimpia Milano-Fortitudo Bologna, la partita

E pensare che la gara al Forum era iniziata per il meglio: con Benzing, Durham e Procida in splendida forma la Effe aveva chiude in vantaggio il primo periodo. Bene anche nel secondo quarto, in un aperto botta e risposta che dura fino all’intervallo: punti corali per Milano, Frazier e ancora Procida a guidare la Kigili.

Nel secondo tempo cominciano a formarsi delle crepe nella sicurezza della Fortitudo: Bentil, Melli e Datome portano Milano sul +11 e nonostante le risposte di Charalampopoulos e ancora di Frazier il terzo quarto si chiude sul 57-49 per la formazione di coach Messina. Nell’ultimo periodo non c’è mai storia: dopo neanche cinque minuti Milano è sul +15 e Bologna non può far altro che accettare la sconfitta.

Olimpia Milano-Fortitudo Bologna, il tabellino

OLIMPIA MILANO-FORTITUDO BOLOGNA 74-64

OLIMPIA MILANO: 15 Datome, 10 Alviti, 10 Bentil, 8 Daniels, 7 Ricci, 6 Melli, 6 Biligha, 5 Baldasso, 4 Tarczewski, 3 Hall

FORTITUDO BOLOGNA: 22 Frazier, 15 Benzing, 12 Procida, 7 Durham, 5 Aradori, 3 Charalampopoulos