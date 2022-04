Sconfitta amara per la Effe

Squadra in casa

Squadra in casa Reyer Venezia

La Fortitudo lascia ancora punti salvezza lungo il suo cammino, anche quando sembrerebbe possibile portarli a casa.

La Reyer va avanti nel primo quarto, anche se alla fine è la squadra di Martino a spuntarla. Il secondo periodo è quello in cui possono concentrarsi i maggiori rimpianti per la Kigili: si chiude il primo tempo sul 43-34 e anche se la Effe vince gli ultimi due periodi non riesce mai a tornare sopra ai padroni di casa.

Reyer-Fortitudo, il tabellino

REYER VENEZIA: Theodore 18, Stone 2, Bramos 8, Brooks 9, Watt 16; Tonut ne, De Nicolao 13, Echodas 2, Morgan ne, Mazzola 3, Cerella 6, Chapelli ne. All. De Raffaele.

FORTITUDO BOLOGNA: Durham 10, Feldeine 6, Aradori 2, Benzing 13, Groselle 8; Manna ne, Mancinelli ne, Procida 5, Fantinelli 2, Charalampopoulos 11, Borra, Frazier 15. All. Martino.

ARBITRI: Bartoli, Paglialunga, Di Francesco.

NOTE: parziali 17-19, 43-34, 60-53.