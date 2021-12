Ancora uno stop per la Fortitudo Bologna: sconfitta contro Derthona

Arriva un'altra sconfitta per la Fortitudo Bologna, l'ottava in dieci partite. La squadra di Antimo Martino, orfana di nomi eccellenti come Benzing, Toté e Mancinelli, si è dovuta arrendere nella gara in trasferta di Casale Monferrato contro la Bertram Tortona. La Effe regge per un tempo, poi si lascia superare da Derthona all'inizio del terzo quarto senza più riuscire ad equilibrare il punteggio. Da evidenziare i 18 punti per il debuttante Feldeine.

Tortona-Fortitudo Bologna, il tabellino

Bertram Tortona vs Fortitudo Kigili Bologna 74-64 (19-17, 14-16, 26-15)

Bertram Tortona: Wright 9, Filloy 7, Daum 14, Cain 4, Macura 24, Mortellaro, Rota, Cannon 2, Tavernelli, Mascolo 4, Severini, Sanders 10. All. Ramondino

Fortitudo Bologna: Aradori 11, Durham 4, Feldeine 18, Charalampopoulos 5, Groselle 11, Gudmundsson 3, Procida 4, Borra 8, Zedda N.E, Manna N.E. All: Martino

Arbitri: Giovannetti, Galasso, Di Francesco

Foto fortitudo103.it