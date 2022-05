Fortitudo, la stagione si chiude con una sconfitta

Non regala emozioni l’ultima gara della stagione della Fortitudo Bologna, sconfitta all’ultima di campionato sul parquet di Reggio Emilia per 88-77.

Reggio Emilia-Fortitudo, la gara

La Unahotels parte subito con un 10-0 ma gli uomini di Martino, ex di turno, non si lasciano scoraggiare e trovano il parziale pareggio per 12-12. Il primo quarto finisce però a +9 in favore di Reggio e anche il secondo periodo vede la squadra di coach Caja saldamente in vantaggio di sei lunghezze dopo il parziale di +15 toccato durante il quarto. La Fortitudo rientra dagli spogliatoi nel secondo tempo con un piglio diverso: una serie di tiri da tre permette a Bologna di portarsi in leggero vantaggio sui padroni di casa ma, ancora una volta, Reggio mitiga l’ardore fortitudino e rimette a posto le cose con Larson protagonista. L’ultimo periodo della gara è senza storia e vede l’Unahotels salda nel controllare la gara fino alla sirena finale.

Reggio Emilia-Fortitudo, il tabellino

UNAHOTELS REGGIO EMILIA – KIGILI FORTITUDO BOLOGNA 88-77

UNAHOTELS REGGIO EMILIA: Thompson 11, Hopkins 21, Baldi Rossi 10, Strautins 3, Crawford 10, Colombo, Soliani, Cinciarini 8, Johnson 4, Larson 19. Allenatore: Caja.

KIGILI FORTITUDO BOLOGNA: Manna, Aradori 19, Mancinelli, Mingotti, Benzing 12, Casali, Fantinelli 2, Charalampoupolos 7, Groselle 5, Borra 9, Frazier 18. Allenatore: Martino.

Arbitri: Lo Guzzo, Nicolini, Pierantozzi.