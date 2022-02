Virtus forza uno: vittoria a Varese 81-80

La Virtus Segafredo Bologna prosegue il suo cammino in Campionato, 19^giornata per le V Nere che in trasferta affrontano la Openjobmetis Varese di Coach Roijakkers; Ruzzier, Pajola, Weems, Alibegovic e Jaiteh il quintetto di partenza schierato da Coach Scariolo.

Varese-Bologna, la gara

Partenza sprint per i padroni di casa che dall’arco puniscono ad inizio quarto la Virtus (9-5), Pajola e Weems accorciano lo svantaggio riportando a -1 la Segafredo a 5′ dalla prima sirena (11-10). La Segafredo rimane a contatto dei propri avversari, prima di firmare il sorpasso con Weems ben assisisto da Mannion (13-14), sempre Kyle piazza il break del primo allungo bianconero che obbliga la formazione di casa a chiamare il primo time out della gara (13-18). Alexander stoppa in difesa, Mannion segna da tre, Pajola fa 2/2 ai liberi e Cordinier penetra di forza e in maniera vincente nel pitturato biancorosso per il +12 di Bologna. Proprio sulla sirena Varese chiude il gioco da tre punti che fissano i primi 10′ di gioco sul punteggio di 16 a 25. Altra partenza sprint per Sorokas e compagni che piazzano 12 a 2 di parziale nei primi 2′ del secondo quarto, passano in vantaggio (28-27) e obbligano la panchina virtussina a chiamare il primo time out della loro partita; Cordinier punisce per due volte la difesa avversaria, Beane risponde poco dopo da due punti, Virtus di nuovo in vantaggio (30-31) a 6′ dall’intervallo lungo. Gara in equilibrio con la Segafredo che rimane in vantaggio grazie a Jaiteh che sotto le plance fa la voce grossa (32-37), la costante avversaria rimane però la soluzione da tre punti ed è proprio che la Openjobmetis costruisce la sua rimonta e trova il pareggio poco prima dell’ultimo minuto di gioco (41-41). I tifosi di casa sono caldi e trascinano Ferrero e compagni che ora si portano sul +7 dopo 20′ di gioco. Sirena e squadre a riposo sul punteggio di 48 a 41.

Buona partenza della Virtus che ricuce lo strappo e non permette a Varese di segnare (6-0), Jaiteh è preciso dalla lunetta ma Ferrero e Sorokas aggrediscono la difesa bianconera e mantengono il +3 su Bologna; tripla di Alibegovic, tripla di Vene e altro giro in lunetta per il centro francese che porta a -1 la Segafredo (55-54) a 5′ dalla terza sirena. La schiacciara del quattro bosniaco permette alla squadra di Coach Scariolo di tornare in vantaggio, questa volta è Cordinier ad iscriversi alla fiera delle conclusioni da tre punti, seguito ancora da Alibegovic e da Mannion che si porta in lunetta due volte consecutive, 58 a 66 il parziale a Varese. Ferrero prova la rimonta con i liberi (2/3), ma il numero 1 bianconero smorza gli entusiami e riporta a +9 la Segafredo quando inizia l’ultimo minuto del terzo quarto. Sirena e punteggio di 60 a 69 Virtus. Varese parte fortissimo, a tratti è incontenibile e piazza il break del 7 a 0, Tessitori segna da due e blocca tutto, Pajola si muove alla grande sotto i tabelloni e trova altri due punti, ma Vene schiaccia e obbligna la panchina ospite a chiamare il time out, 69 a 73 a 6′ abbondati dalla fine. Weems insacca il tap-in sul tentativo di Mannion mentre Alibegovic commette il quinto fallo ed esce dal campo, l’Openjobmetis torna a contatto sfruttando i liberi a disposizione e con Sorokas si riporta a -3 (74-77) a 2′ abbondanti dalla quarta e ultima sirena. La gara è tutt’altro che finita e Keene ristabilisce la parità, prima che Weems trovi l’appoggio vincente, Jaiteh vince il rimbalzo in difesa ma poco dopo Beane fa 1/2 ai liberi a 30” dalla fine (80-81). Nell’ultimo possesso la Segafredo va ad un passo dal canestro ma la palla viene sputata dal ferro. Stessa sorte, però, dall’altra parte per Varese. Finisce 80-81 (virtus.it).

Varese-Bologna, il tabellino

Openjobmetis Varese vs Virtus Segafredo Bologna 80-81 (Q1 16-25; Q2 48-41; Q3 60-69)

Openjobmetis Varese: Beane 12, Sorokas 9, De Nicolao 10, Vene 27, Keene 13, Reyes, Librizzi, Virginio, Ferrero 9, Cane.

Coach: Roijakkers

Virtus Segafredo Bologna: Tessitori 2, Cordinier 13, Pajola 13, Jaiteh 17, Mannion 10, Alexander, Ruzzier, Ceron, Barbieri, Colombo, Alibegovic 12, Weems 14

Coach: Scariolo

Arbitri: Giovannetti, Borgioni, Galasso.

Foto virtus.it