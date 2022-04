Fortitudo sconfitta a Pesaro: la salvezza ora è lontana

Ancora una pesante, pesantissima sconfitta per la Fortitudo Bologna che perde sul parquet della Carpegna Prosciutto Pesaro per 88-87. La squadra di coach Martino controlla il match per larghi tratti, rimanendo in testa alla fine dei primi tre quarti. Dopo quella di Venezia contro la Reyer questa è la seconda sconfitta consecutiva per la Effe, una squadra che sembra scavare sotto i propri piedi fino a trovare la retrocessione in A2.

Gara che vede una Fortitudo con il 75% da tre nel primo tempo, quindici tiri dall’arco buttati dentro e un +11 a 11’ dalla fine che grida vendetta: questi alcuni dei numeri della serata per Bologna, ma anche un 43 a 19 sui rimbalzi che spiega, forse, la rimonta di Pesaro.

E pensare che, nonostante questo, l’opportunità di vincerla ci sarebbe anche: Charalampopoulos ci prova da tre a nove secondi dalla fine. Il tiro fallisce, la Prosciutto Carpegna ringrazia e conduce in porto la nave. Finisce 88-87.

Pesaro-Bologna, il tabellino

VL Pesaro-Fortitudo Bologna 88-87

Pesaro: Moretti 14, Sanford 14, Delfino 15, Mejeris 5, Jones 24. Zanotti 2, Tambone 6, Lamb 9

Fortitudo: Durham 2, Frazier 9, Aradori 22, Benzing 17, Groselle 2. Charalampopoulos 11, Feldeine 22, Fantinelli, Procida 2

Arbitri: Paternicò, Galasso, Boninsegna.