La Virtus fa suo il big match contro l'Olimpia

Virtus Segafredo Bologna gremita in ogni ordine di posto per la 26^ giornata di Campionato che vede le V Nere ospitare Milano nel big match di giornata.

Virtus Bologna-Olimpia Milano, la gara

Primo quarto equilibrato, entrambe le squadre non riescono a prendere il primo vero vantaggio della gara, Teodosic da tre riporta il punteggio in parità (13-13), Weems fa 2/2 ai liberi, Melli e compagni sono imprecisi nella metà campo avveraria mentre ancora una volta Weems trova il varco giusto dall’arco per lasciare partire la tripla e poi schiaccia tutto solo incontropiede il +7 che obbliga coach Messina ad interrompere il gioco a 1 e 25” dalla prima sirena. Baldasso prova a risponere ad Hervey e i primi 10′ di gioco si chiudono sul parziale di 22 a 16 per la Segafredo. Adesso è l’Olimpia che prova a tornare a contatto della Virtus, piazza il break con Melli e trova il pareggio (27-27), Teodosic con grande freddezza fa 3/3 ai liberi, si lotta punto a punto, partita tesa spesso interrotta dai fischi arbitrali che non trovano d’accordo il pubblico virtussino, nonostante ciò Weems e Cordinier portano sul +8 Bologna a 3′ dall’intervallo lungo (38-32). Sul finire di quarto la Segafredo tocca il + 10 con il duo francese Jaiteh-Cordinier, Milano non riesce a rientrare e il primo tempo finisce 46 a 34. Inizio di terzo quarto che vede protagonisti Weems e Cordinier, incontenibili per la difesa milanese, nel pitturato bianconero Hall e compagni combinano poco o nulla, devono affidarsi a Baldasso e a Melli che da tre provano ad accorciare lo svantaggio, Jaiteh penetra in maniera vincente e la Segafredo mette 16 lunghezze di vantaggio dalla squadra di Coach Messina a 3′ dalla terza sirena (61-43), fallo antisportivo per l’ex Ricci e time out chiamato dalla panchina lombarda. Teodosic illumina il gioco, Shengelia è quasi sempre una sentenza sotto le plance e a cronometro fermo ed è sempre il numero 44 virtussino a rendere infuocate le voci della Segafredo Arena, Hackett sfrutta l’assist e segna, 30′ di gioco che si chiudono con il punteggio di 71 a 49. Inizio di ultimo quarto che vede la V Nera comandare ritmo e gioco, Milano è alle corde e non ha più la forza di rientrare in partita, imprecisa da tre e con poca energia sotto le plance, Jaiteh e Shengelia al contrario sprizzano vita da tutti i pori, impongono la loro fisicità e mantengono il vantaggio accumulato, 77 a 55 a 5′ dal termine. La gara si porta alle sue battute conclusive, vince la Segafredo (virtus.it).

Virtus Bologna-Olimpia Milano, il tabellino

Virtus Segafredo Bologna vs AX Armani Exchange Milano: 83-65 (Q1 22 – 16; Q2 46 – 34; Q3 71 – 49)

Virtus Segafredo Bologna: Tessitori, Mannion, Pajola 2, Alibegovic, Hervey 4, Ruzzier, Jaiteh 18, Shengelia 10, Hackett 4, Cordinier 18, Weems 18, Teodosic 9

Coach: Scariolo

AX Armani Exchange Milano: Miccoli, Melli 10, Grant 6, Leoni, Tarczweski, Ricci 5, Hall 7, Delaney 1, Baldasso 12, Alviti, Hines 9, Bentil 15

Coach: Messina

Arbitri: PATERNICO’ C. – MAZZONI M. – GIOVANNETTI G.