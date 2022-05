Virtus Bologna di ghiaccio: 2-0 nella serie contro Tortona

Rientrano tra i convocabili Alibegovic e Sampson, out Hervey per turnover, sono queste le novità in casa Virtus Segafredo in occasione di gara-2 di semifinale contro la Bertram.

Virtus-Tortona, la gara

Partenza lanciata di Tortona che trascinata da Daum si porta subito in vantaggio, Teodosic, Weems e Shengelia rispondono immediatamente presente riportando a sole due lunghezze di svantaggio la Segafredo (8-10), la gara ritorna quindi in equilibrio grazie alle invenzioni di Pajola e del lungo georgiano,la squadra piemontese litiga dalla lunetta ma Macura scatta in contropiede e chiude il gioco da tre che vale il +4 (12-16). Si fatica a segnare dal campo, le due squadre sono spesso imprecise nei loro giochi in attacco, solo i liberi consentono di muovere il punteggio, Pajola trova la tripla, Belinelli fa 2/2 e la Segafredo torna a -1 a 2′ abbondanti dalla prima sirena (17-18). Filloy prova a piazzare il primo allungo, Hackett interrompe tutto trovando la soluzione dall’arco, Macura fa 2/2 e i primi 10′ di gioco si chiudono sul punteggio di 20 a 26. Inizio di secondo quarto che vede protagonista Mannion, penetra nel pitturato, tira da tre e riporta i suoi compagni ad una solo possesso di svantaggio dalla squadra di Coach Ramondino, Shengelia è freddo dalla lunetta e capitalizza i liberi a disposizione, Tessitori si muove alla grande sotto i tabelloni e le V Nere tornarno così in vantaggio a meno di 5′ dall’intervallo lungo (29-28). Tortona non riesce a reagire, le quattro palle perse di fila unite alla precisione da tre di Cordinier e Teodosic permettono a Bologna di toccare il +7 (35-28), Filloy dalla lunetta prova a stoppare gli attacchi emiliani ma il play serbo e il pivot della Nazionale italiana non sono dell’idea e tengono a distanza la Bertram che segna solo a cronometro fermo quando manca 1′ abbondante all’intervallo lungo. Shengelia disorienta i suoi avversari in area e segna, chiude Macura in contropiede e le squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 41 a 35. Tortona parte forte nel terzo quarto, Wright e Daum riportano a -2 i loro compagni ma devono fare i conti con Teodosic che trova tre triple consecutive e costringe Macura al cambio dopo che per due volte commette fallo proprio su di lui, la palla rubata in difesa fa scattare il contropiede della Segafredo che trova Shengelia pronto alla schiacciata che vale il +12 virtussino dopo 4′ dalla ripresa del gioco (55-43). Cannon prova a rimettere in gioco i suoi, ma le V Nere ora sono concentrare e concedono nulla o quasi dietro, davanti Shengelia e Teodosic sono quasi immarcabili e allungano il vantaggio, Jaiteh prosegue l’ottimo lavoro offensivo segnando e prendendo rimbalzi mentre Cain e Filloy provano a tenere vive le speranze avversarie a 2′ abbondanti dalla terza sirena (63-52). Belinelli e Hackett trovano la via del canestro, Sampson sotto i tabelloni allunga e inizia così l’ultimo minuto, Severini fa 1/2 ma è ancora Sampson a chiudere i giochi schiacciando l’ultima palla della terza sirena, 72 a 55 Virtus. Cannon out dopo il quinto fallo, i tifosi presenti alla Segafredo Arena cantano e la Virtus tocca il +20 poco dopo il rientro in campo, troppa è la fisicità e l’energia delle V Nere che vogliono chiudere area e speranze piemontesi, quando mancano meno di 5′ alla fine di Gara-2 i padroni di casa guidano la sfida con il punteggio di 81 a 61. La Bertram non riesce più a rientrare, la Virtus cotinua a difendere forte, Tessitori segna con continuità e permette ai suoi compagni di condurre saldamente la gara fino alla fine. Belinelli e compagni si aggiudicano anche la seconda sfida di questa semifinale Playoff (virtus.it).

Virtus-Tortona, il tabellino

Virtus Segafredo Bologna vs Bertram Derthona Basket Tortona: 91 – 70 (Q1 20-26; Q2 41-35; Q3 72-55)

Virtus Segafredo Bologna: Tessitori 10, Cordinier 4, Mannion 10, Belinelli 5, Pajola 5, Alibegovic, Jaiteh 6, Shengelia 13, Hackett 9, Sampson 7, Weems 5, Teodosic 18.

Coach: Scariolo

Bertram Derthona Basket Tortona: Mortellaro ne, Wright 7, Cannon 5, Tavernelli, Filloy 10, Mascolo, Cattapan ne, Severini 6, Sanders 5, Daum 13, Cain 6, Macura 15.

Coach: Ramondino

Arbitri: RYZHYK B. – LO GUZZO C. – BONGIORNI A.